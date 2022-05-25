IMF斥虛幣為「金字塔騙局」　分析指仍有下行空間

近期虛擬貨幣價格走勢疲弱，再度引來多國央行及國際組織發聲質疑虛擬貨幣的價值。其中，法國央行和泰國央行行政總裁均不認可虛擬貨幣作為支付與貨幣的角色。國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃更直斥，虛擬貨幣為「金字塔騙局(pyramid schemes)」。

早前虛擬貨幣之一Terra崩盤，導致整個幣圈動盪。虛擬貨幣「一哥」比特幣亦難以獨善其身，近期價格持續低迷，於每枚3萬美元附近上落，周三(25日)一度低見28,670.81美元，最高亦僅為30,221.65美元。分析指，比特幣未來還有更大的下行空間，其價格疲弱狀況或至少需要延續至下半年。

不過，即使過去兩個月比特幣暴跌近40%，美國邁阿密市長蘇亞雷斯(Francis Suarez)仍以比特幣領取薪資。他表示，需要從創新的角度來看比特幣，而不是投資，並認為虛擬貨幣市場波動類似早期正在演變的技術市場。據悉，雖然他去年首次宣布以比特幣領取薪水，但警告人們除了可能獲得高回報外，還需要意識到數碼資產涉及的高風險和波動性。

另外，持有大量虛擬貨幣的MicroStrategy行政總裁塞勒(Michael Saylor)重申，比特幣挖礦是最賺錢的能源利用方式。他稱，美國為全球最大的比特幣挖掘國，預計比特幣挖礦將在美國各地蔓延，若沒有受到敵意監管，其地位將繼續領先。