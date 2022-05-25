業主移民累減25萬！慧豐園三房呎價1.1萬元沽

二手市場續錄移民盤減價成交，屯門慧豐園套三房單位，原業主計劃移居外地，減價25萬元賣樓，成交價725萬元，稍低於市價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯林潤強表示，鴨脷洲海怡半島21座高層D室，實用面積約584方呎，套兩房連士多房間隔，有裝修，獲同區客垂青，原業主開價約1,055萬元，議價後售1,028萬元，呎價約17,603元，原業主於2019年5月以約1,008萬元購入，期內帳面賺約20萬元。

●美聯利元亨指，薄扶林花園5座高層C室，實用面積約466方呎，兩房間隔，開價約750萬元，議價後以約732萬元成交，呎價約15,708元，原業主於2007年5月以約228萬元購入，轉手帳面獲利約504萬元，物業升值約2.21倍。

●世紀21北山梁淑儀稱，天后海景軒高層C室，實用面積約367方呎，兩房間隔，成交價約860萬元，呎價約23,433元，新買家為區外首置客，一手業主於2002年5月以258萬元直接向發展商購入自用，帳面獲利602萬元，期間升值逾2.3倍。

●世紀21北山嚴智贇透露，天后維景臺低層B室，實用面積約932方呎，三房間隔，望山景，成交價約1,670萬元，呎價約17,918元，新買家為區外投資者。

●中原潘浩其表示，鰂魚涌太古城5月至今錄得17宗買賣，平均實用呎價約19,933元，屋苑南天閣中層G室，實用面積約561方呎，兩房間隔，以1,168萬元，呎價約20,820元，新買家屬於用家。

●中原楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園5月暫錄得11宗租賃成交，平均實用呎租約35元，屋苑B座低層15室，實用面積約668方呎，套三房間隔，望會所景，有新裝修，以2.4萬元租出，呎租約36元，業主今年以1,000萬元買入，租金回報約2.9厘。

●中原陳凱超表示，西灣河嘉亨灣5座高層C室，實用面積約749方呎，套三房間隔及工人房間隔，坐享鯉魚門海景，以3.4萬元租出，呎租約45元，業主於2007年以998萬元買入單位。

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九龍區

●香港置業文華表示，旺角尚璽高層D室，實用面積約169方呎，開放式間隔，以約1.1萬元放租約12日後，即吸引外區客洽詢，議價後減價500元，以約1.05萬元租出，呎租約62.1元。

●香港置業胡耀才指，啟德龍譽2A座中層A室，實用面積約1,147方呎，四房雙套房連多用途室間隔，享海景，以約4.2萬元放租1星期後，吸引區內客洽詢，雙方經議價後減價1,200元，以4.08萬元獲承租，呎租約35.6元。

●香港置業袁世昌稱，牛頭角淘大花園E座低層8室，實用面積約375方呎，兩房間隔，以約1.3萬元放租約兩星期後，吸引同區客洽詢，零議價承租，實用呎租近35元。

●中原歐陽振邦透露，長沙灣昇悅居5月至今暫錄10宗買賣，平均實用呎價18,293元，該盤2座中層D室，實用面積約510方呎，兩房間隔，享內園景，今年3月以940萬元放售，本月初調整叫價至890萬元即獲洽購，終以870萬元成交，呎價約17,059元。

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新界區

●祥益黃慶德表示，屯門慧豐園5座高層B室，實用面積約646方呎，套三房間隔，望全海景，原業主計劃移民，故減價賣樓，累積減價25萬元，區內首置客見單位屬罕有放盤，遂便決定以725萬元購入自用，呎價約11,223元，稍低於市場價。

●美聯黃瑞麟稱，屯門叠茵庭1座低層A室，實用面積約376方呎，兩房間隔，開價490萬元，不過由於單位作出租，外區買家無睇樓，議價至470萬元市價購入自住，呎價12,500元，屋苑5月暫錄3宗買賣。

●祥益林家倫透露，天水圍居屋屏欣苑C座高層10室，實用面積約376方呎，兩房間隔，累減45萬元，獲外區綠表客於未補價第二市場以415萬元購入，呎價約11,037元，原業主於2016年以約184.74萬元購入，帳面獲利約230.26萬元，升值逾1.24倍。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天盛苑G座低層6室，實用面積約517方呎，兩房間隔，區內客見屋苑鄰近子女上學地點，方便往返，遂便決定以1.18萬元租入，呎租約22.8元。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水龍豐花園C座中層6室，實用面積約502方呎，三房間隔，以1.43萬元獲承租，呎租約28元，業主於1991年以約93.9萬元購入，屋苑現時有5個單位放租，入場租金1.2萬元起。

●世紀21宇田劉碧珍指，大埔嘉賢閣連天台的單位，實用面積約287方呎，大一房間隔，獲用家以268萬元購入，呎價約9,338元，單位原開價320萬元，放盤5個月，減價52萬元成交，減幅約16%。

●中原黃達雄指，大埔昌運中心1座高層連天台戶，實用面積339方呎，兩房改一房間隔，開價約595萬元，近日雙方議價後以586萬元沽出，呎價約17,286元，新買家為用家。

●中原歐偉基透露，沙田翠湖花園5月錄約6宗買賣，屋苑D座低層8室，實用面積約764方呎，套三房間隔，最初開價約960萬元，議價後以948萬元獲承接，呎價約12,408元，新買家為換樓客。

●中原侯惠良表示，沙田河畔花園5月暫錄5宗買賣，包括D座中層1室，實用面積約269方呎，兩房間隔，議價後以490萬元易手，呎價約18,216元，原業主則於2017年以420萬元購入，持貨約5年帳面獲利約70萬元，單位期內升值約16.7%。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田第一城26座低層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，原先叫價636萬元，放盤8個月，最終減價12%，獲買家以560萬元承接，呎價約17,125元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城5月暫錄約25宗買賣，對比上月同期約38宗減少，屋苑36座低層D室，實用面積約307方呎，兩房間隔，開價約575萬元，議價後以530萬元易手，呎價約17,264元。

●世紀21奇豐周淑萍表示，沙田欣延軒2座中層B室，實用面積約417方呎，兩房間隔，望樓景，放盤4個月，最終獲買家以828萬元承接，呎價約19,856元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區5月暫錄約80多宗二手買賣，其中馬鞍山中心佔約3宗，屋苑4座低層H室，實用面積約522方呎，三房間隔，開價約828萬元，議價後以790萬元易手，呎價約15,134元。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山銀湖﹒天峰8座中層A室，實用面積約558方呎，享海景，兩房間隔，放盤3個月，叫價975萬元，累減65萬元或約6.7%，以910萬元成交，呎價約16,308元。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山居屋錦豐苑D座低層4室，實用面積約539方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場放盤，叫價520萬元，放盤3個月，輕微減價15萬至505萬元沽售，呎價約9,369元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢銀線灣怡景別墅5月連環錄得兩宗買賣，包括單號屋別墅，實用面積約1,476方呎，四房雙套另加工人房間隔，望山景及海景，原先叫價4,400萬元，終以3,980萬元售出，呎價約26,965元。

●利嘉閣鄭健沐指，將軍澳領峯7座左翼中低層A室，實用面積約680方呎，套三房間隔，望園景，以1.8萬元獲承租，呎租約26元，業主於2019年10月以約900萬元購入，屋苑現時約有70個單位放租，入場月租由1.65萬元起。

●美聯梁傑表示，將軍澳MONTARA第2B座低層C室，實用面積約450方呎，兩房間隔，叫價860萬元，獲換樓客承接，輕微議價15萬元，以845萬元成交，減幅1.7%，呎價約18,778元，原業主於2019年5月以約753.1萬元購得，轉手帳面賺91.9萬元，升值約12%。

●中原柯勇指，將軍澳新寶城2座低層E室，實用面積約434方呎，兩房間隔，以710萬元易手，呎價約16,359元，原業主於2010年9月以268萬元買入，持貨將近12年帳面獲利442萬元，期內升值逾1.6倍。

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