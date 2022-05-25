美股全線向上　百貨公司Nordstrom升5%

美國聯儲局公布議息會議紀錄在即，美股周三(25日)早段向好，道指曾升32點，至31,961點；標指升12點，至3,953點；以科技股為主的納指升63點，至11,327點。

恒指夜期現報20,119點，跌2點，低水52點。

估中近期美股走勢的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson最新警告，目前看跌美股的情緒正蔓延，由於經濟增長的風險才剛顯現，料夏季跌勢會更急，標指未來3個月或下試3,400點，意味較現水平有13%下跌空間。巴克萊也警告，全球互惠基金年內恐進一步拋售3,500億美元股票，並指本月該些基金已成為股票淨賣家，為2020年8月以來首見。

零售股拋售潮未止，SPDR零售交易所買賣基金(ETF)已從去年11月17日的52周高位104.31美元，累跌43.27%，5月迄今則累挫15.79%，為2009年以來表現第二差的月份。投資通訊Vital Knowledge指投資者正逃離零售板塊，與之前科技股十分相似，就是當人們以為股價應無法更差時，它仍在下跌。

企業消息方面，隨着電動車生產商特斯拉周二股價下跌約7%，其創始人馬斯克身家應聲減少5.4%至1,927億美元，繼3月後再度跌穿2,000億美元，特斯拉股價升1.03%。

外媒引述召車App公司Lyft一份內部備忘錄指，Lyft將放慢人手招聘速度和減少部分部門的預算。總裁齊默表示，企業高層經討論後，基於經濟放緩和投資者信心轉弱，將集中招聘公司核心業務如網約車相關的職位，現無裁員計劃，Lyft股價曾升2.69%。同業Uber早前亦宣布類似的人手放緩計劃，該股曾升2.5%。

高檔百貨公司Nordstrom截至4月底止首季收入按年增18.61%至35.69億美元；期內純利2,000萬美元，按年扭虧為盈；商品交易總額(GMV)按年增19.6%。集團上調全年收入指引至增長6至8%，此前為增長5至7%；經調整每股盈利料介乎3.2至3.5美元，該股曾升逾5%。

數據方面，美國四月份耐用品訂單由前一個月經調整後升0.6%，放緩至增0.4%，低過市場預期0.6%。撇除運輸設備訂單則升0.3%，同樣低過預期。