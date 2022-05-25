錦上路站項目三周內沽1349伙　套現逾122億

熱銷新盤帶動一手市場氣氛。錦上路站項目於三周多之內，極速沽出1,349伙，吸金逾122億元。另一個鐵路站項目亦公布加推，敲定下周二發展211伙。

●錦上路站柏瓏三周多沽1,349伙

信置副主席黃永光稱，項目買家當中大部分屬年輕的首置客，反映市場剛性需求高，相信對市場屬強心針。他指，不少客人鍾情項目毗鄰鐵路站、北部都會區的發展前景及是次項目規劃的綠化園林。

●元朗站The YOHO Hub加推103伙 下周二賣211伙

新價單的單位實用面積由326方呎至1,036方呎。售價方面，扣除12%折扣優惠後，折實售價由736.2萬元至2,169.1萬元，折實呎價由約19,009元至24,115元。該盤同時上載修訂價單第1C號及價單4B號，將5個單位提價約2%。當中，4B號價單的第3座7樓G室，實用面積435方呎，定價由973.6萬元上調2%至993.2萬元，呎價定價為22,832元。

●長沙灣映岸下周公布價單

他續指，項目由2座26層高的住宅大樓組成，合共262伙，單位實用面積約261至約570方呎，設14種戶型可供選擇，當中，一房及兩房單位佔全部單位超過85%。香港小輪(集團)有限公司集團總經理李嘉豪稱，映岸坐落於通州街最前方，地理位置優越，部分單位可享有維港海景。

●藍田KOKO HILLS第3期料最快下月推

會德豐地產發展鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS第3期最快下月底出擊。該公司總經理(市務)陳惠慈表示，該項目設4座，分2期推售，將先推3A期，涉逾390伙，主打一房至兩房戶，定價會參考該盤第1、2期，預料吸引首置人士及家庭客。

●北區高爾夫‧御苑周日賣7伙

恒基地產發展的北區高爾夫‧御苑，最新公布將於周日(29日)發售7伙三房單位。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，上述7伙扣除12%折扣優惠後，折實售價由約1,394.9萬元至約1,599.5萬元，折實呎價約14,515元至15,291元。

資料顯示，項目位於新界青山公路古洞段88號，由8座住宅大廈及25座洋房組成，共提供590伙。據悉，該盤至今累售466伙，套現約63.4億元。

該公司總經理(業務拓展)楊偉銘表示，該盤擁有逾7.2萬呎會所及園林，於繁忙時間會提供房車接送來往藍田站的服務，亦會向運輸署申請穿梭巴士，令住戶生活更舒適便利。

●上環CAINE HILL周日賣7伙

恒基地產的上環CAINE HILL，上載最新銷售安排，落實下周日(29日)發售7伙。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，即將發售單位包括5伙一房戶及2伙開放式戶，扣除3%折扣優惠後，折實售價介乎約600.1萬元至約885.9萬元，折實呎價由約28,560元至約31,867元。

當中入場單位為11樓C室，為實用面積197方呎的開放式單位，折實呎價約30,464元。資料顯示，該盤位於西營盤及上環堅道73號，提供187伙。據悉，項目至今累售100伙，共套現約7.5億元。

●白石角朗濤連沽兩房 單日吸金7,418萬元