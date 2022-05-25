聯儲無力提振供給只會抑制需求　今次恐難逃衰退

外媒報道，由於央行是不能鑽探石油、耕種作物或是修復全球供應鏈，故聯儲局主席鮑威爾和他的同事要想遏制40年來增速最快的通脹，唯一的快速解決辦法可能就是急劇加息，以至於令經濟陷入衰退。

這情景令部分經濟學家感到擔憂，他們認為這恐怕是聯儲局對需求構成足夠遏制的唯一辦法，從而抵銷央行無力控制、推高通脹的供給側因素。

這對成千上萬的美國人來說是個壞消息，在鮑威爾恢復供需平衡的過程中，他們可能因此失去工作或找不到工作。

霍華德大學教授、美國勞工聯合會和工業組織大會首席經濟學家William Spriggs說：「我們正在經歷的現象是全球性的，這是因為全球供應鏈被徹底撕裂和破壞，而他完全沒有辦法來解決這個問題。」

有分析稱，截至2021年底，根據對比分析美國與其他國家的財政指標，超出聯儲局通脹目標的部分中，有1/3到1/2可歸咎於需求因素。自那以來，隨着俄羅斯入侵烏克蘭、中國實施防疫封控，通脹壓力的天平進一步擺向了供給側驅動力。

令情況更糟的是，受到最大影響的物價，例如食品和汽油，是需求最不具有彈性的，因為它們必不可少。而這意味聯儲局必須要令經濟活動出現異常的下滑，才能對其產生影響。