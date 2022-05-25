【產經評論】美抗通脹無法寶　滯脹蕭條正倒數

美國財金官員去年錯判通脹形勢，錯失最佳應對時機，致使聯儲局今年須加速升息收水來對抗通脹「猛獸」，可實際上，眼前物價升勢非由經濟過熱引致，而是由持續不散的疫情及地緣政治事件，導致糧荒和國際供應斷鏈所引起，加息收水非但不能對症下藥，更會窒礙投資，遏抑消費，加速經濟衰退。有心理準備，若美國繼續行歪路，這場全球滯脹與大蕭條風暴避無可避。類似香港這樣的外向型經濟體得提高警覺，及早制訂預案，設法加緊與內地和區內經濟融合協作，以對抗這股超級逆風！

為應對高通脹，市場已充分預計，聯儲局未來數月將提速加息收水。可近月美國經濟數據轉弱，製造及服務業採購經理指數，以至新屋銷售均遜預期，零售股集體崩跌，長期支持美股景氣的科技股兵敗如山倒。這些現象說明，資金對拜登政府的施政投下不信任票，聯儲局即使猛力收緊幣策，通脹也未必能遏下去，經濟幾可肯定會硬着陸。

歸根究柢，這次通脹升溫非由傳統市場供需失衡所引致，而是疫情，加上中美博弈與俄烏衝突等地緣政治事件影響下，本已激化國際供應鏈瓶頸問題，不幸再遇上近兩個月中國防疫封控，令貨運流轉雪上加霜。環顧全球，美國不太可能短期找到中國缺口的替代供應，再加上俄烏戰事拖長令能源與糧食價格攀升，幾可判斷下半年美國經濟開局必定糟糕，這是近期投資者爭相掟美股套現的原因。

面對這局面，拜登政府內部至今仍未就撤銷中國商品關稅達共識，亦未有集中火力研究如何加強投資與協作來疏導供應鏈問題，而是遠赴亞洲攪局，繼續推動不利全球經濟的反全球化。這變相告訴世界現屆美國政府不可能治理好通脹，反而最終引發全球滯脹、大蕭條的可能性甚高。

香港的重要物資都靠進口，必須提防來自歐美的輸入性通脹風險；而歐美經濟展望悲觀，亦預告出口業高危。幸而內地通脹溫和，期望走出疫情後兩地盡快通關，提速金融互通，積極參與大灣區及亞太區經貿協作，始有望抵銷外部衝擊。畢竟港元於聯匯制度下，美國加息收水，香港只能「硬食」跟隨。雖然近年港股已先行調整去除「水分」，但樓價仍處於高位，經濟若再差下去，樓價必難敵地心吸力。

世界經濟浩劫當前，靠食老本無異於等死！如何理順與內外關係，透過改革與創新加強產業布局及競爭優勢，思考如何優化貨幣制度，保障港人資產和金融安全，都是港府要優先處理的問題。