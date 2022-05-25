內地電商平台微拍堂文化創意向聯交所遞上市申請
2022年05月25日 23:32
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內地文玩電商平台微拍堂文化創意向聯交所遞交上市申請，中金為獨家保薦人。
該公司在2014年成立，後於2016年引入騰訊控股(00700)作為投資者，並持有公司上市前1.93%股權。2021年商品交易總額(GMV)達405.27億元人民幣(下同)，單筆訂單平均銷售金額達到475元，活躍買家客單價達約1.03萬元，超過62.9%的買家為複購買家。截至2021年12月底止，該公司註冊用戶數目741.46萬名，註冊商家數目33.19萬名；活躍買家及商家數目分別逾390萬名及7.8萬名，訂單總數超過8,520萬筆。
該公司去年盈利1.41億元，按年飆升1.62倍，主要受惠銷售及經銷開支，以及融資成本減少。若按非香港財務報告準則計，經調整利潤按年增長36.53%至1.93億元。收入減少8.54%至9.78億元，佣金收入佔比達63.2%，平台服務年費及網上營銷服務費用分別佔9.6%及25.2%。毛利率為76.9%，按年上升0.8個百分點。
集資所得將用於投資數碼營銷渠道、平台上的宣傳活動、開設茶館及舉辦實體活動；提升增值服務的多元化及質素；提高品牌知名度；提供補貼以吸引新商家；開發數碼藝術品交易平台；提升鑑定技術；改善網上平台功能；用於潛在戰略夥伴關係及聯盟、投資及收購；以及用作營運資金及其他一般企業用途。