內地電商平台微拍堂文化創意向聯交所遞上市申請

內地文玩電商平台微拍堂文化創意向聯交所遞交上市申請，中金為獨家保薦人。

該公司去年盈利1.41億元，按年飆升1.62倍，主要受惠銷售及經銷開支，以及融資成本減少。若按非香港財務報告準則計，經調整利潤按年增長36.53%至1.93億元。收入減少8.54%至9.78億元，佣金收入佔比達63.2%，平台服務年費及網上營銷服務費用分別佔9.6%及25.2%。毛利率為76.9%，按年上升0.8個百分點。

集資所得將用於投資數碼營銷渠道、平台上的宣傳活動、開設茶館及舉辦實體活動；提升增值服務的多元化及質素；提高品牌知名度；提供補貼以吸引新商家；開發數碼藝術品交易平台；提升鑑定技術；改善網上平台功能；用於潛在戰略夥伴關係及聯盟、投資及收購；以及用作營運資金及其他一般企業用途。