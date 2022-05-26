東方日報B1：大鱷警告　危機殺到

今年已過了近半，世界亂局可謂急轉直下，多地民眾困苦流離，期盼曙光之際，一眾投資名宿則預告苦難遠未見底，毀滅式的股災、經濟大蕭條，甚至環球第3次大戰恐接踵而來。投資者刻下若有多餘資本，或可關注房屋、金條、藝術品等「真實」資產，入市股、債可免則免。

全球最大對沖基金橋水創始人達利奧表示，在高通脹下，現金仍是垃圾，不幸的是，這並不意味買股比較好，因股票更垃圾！在通脹嚴重影響實質回報的時期，投資者擁有房地產、黃金之類的「真實」資產會比較好，也可考慮持有少許虛擬貨幣。

他解釋，股市的問題在於有太多投資者擠進，雖然過去數月不斷被拋售，但相信在市場恢復均衡之前，還有許多泡沫需時消除，最終在「人踩人」下實質回報恐轉為負，因為股價不可能一直上漲，金融系統不會這樣運作。他又警告，當通脹成為全球現象，美國聯儲局是不能讓經濟軟着陸，在貨幣緊縮下，債市也未許樂觀。

另一位華爾街著名大師、對沖基金Guggenheim Partners首席投資官Scott Minerd也表達同樣看法，指房地產和藝術品未來5年的回報會好過股票。

年屆91歲的國際大鱷索羅斯警告，中國堅持封城抗疫會打亂國際供應鏈，將令世界各國通脹續揚，繼而帶來全球經濟衰退。內地周二(24日)召開全國穩住經濟大盤的電視電話會議，敦促各部門要狠抓落實之前已公布的33項措施。

索羅斯又批評俄羅斯揮軍烏克蘭動搖了歐洲，可能是第3次世界大戰的開始。他認為，人類文明恐因俄烏戰爭而無法承傳，原因是「與全人類息息相關的其他問題，諸如抗疫、氣候變遷、避免核戰、維護全球化等，都不得不因這場戰鬥而要退居次席」，直言要盡快結束戰爭，這是唯一挽救文明的方法。

世界首富、SpaceX創始人馬斯克也認同人類文明面臨風險，並警告人口崩潰是可預見的危機！

他表示，美國出生率在過去50多年一直少於最低可持續水平，日本更加值得擔憂，該國去年人口下降了64.4萬，為1950年有數據以來最大的跌幅，慨嘆所認識的人大多數都是沒有小孩，或只有一個，而自己就撫養了7個孩子。

美國著名對沖基金經理、有「小巴菲特」之稱的阿克曼(Bill Ackman)對前景感悲觀，警告投資者除非聯儲局積極加息或出現股災，繼而衍生經濟崩潰並破壞需求，否則通脹不會有實質回落的基礎。換言之，近期股市的調整遠未告終。

他將今年市場的調整歸咎於投資者對聯儲局遏制接近40年以來最高的通脹缺乏信心，並且警告通脹正在失控，只有聯儲局對物價飆升「劃清界線」，市場動盪才會有望結束。

德意志銀行警告，若通脹出現1970年代式的失控，對債券和股票等傳統金融資產投資者而言，會是一場真正的財富毀滅。以史為鑑，投資大宗商品可能是更好的選擇，有機會獲得更多的收益，其中尤以暫時升幅未見顯著的黃金和白銀最值得關注。

電影《沽注一擲》原型、憑2008年沽空次按勁賺而揚名的著名對沖基金經理貝瑞(Michael Burry)，最新在社交平台Twitter「神秘」發貼文，重提2008年金融海嘯到來前夕的感受，隨即惹起網民熱議他是否再次看淡市場。不過，其後貝瑞已刪除相關貼文。

他的貼文說：「正如我2008年所說的，股災猶如看着飛機墜毀的空難一樣，是傷感的，並不好玩，我沒有笑。」他大約一年前也曾經發過貼文，警告「災難之母（Mother of All Crashes）」正在來臨，然而，他未有具體指出是甚麼。

他曾稱，美股過去10年的走勢，與2000年科網泡沫爆破前10年，以及1929年股災爆發前10年，可謂驚人地相似。他認為，造成股市持續上漲10年背後是人性使然，暗示歷史正在重演。

誠然，上述的警告絕非危言聳聽。據最新調查顯示，相比6個月前，現時56家歐洲領先巨企的舵手皆對前景感悲觀，信心指數由63，急降至37，明顯低於50的「分界線」。另有57%美國小企料明年經濟惡化，樂觀程度降至2020年4月疫初水平。