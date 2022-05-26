IMF前首席經濟學家：世界正邁入更高通脹壓力的「新時代」

外媒報道，國際貨幣基金組織(IMF)前首席經濟學家、哈佛大學經濟學家Kenneth Rogoff表示，世界正邁入一個更高通脹壓力可能迫使央行加息的「新時代」。

Rogoff在日本央行主辦的一次網絡活動上表示，曾經降低了消費物價的因素現在正在逆轉，可能使通脹率高於決策者的預期，並稱其結果需要央行做出堅定回應，將利率上調至更高水平。

他稱，全球化倒退正在將順風變成阻力，央行受到的政治經濟壓力可能顯著增大，進而可能導致更高的時間一致均衡通脹率。

有關言論表明曾經幫助經濟走出十多年前的全球金融危機以及新冠肺炎疫情的刺激措施正在遭到摒棄，當時為了刺激經濟，決策者們將借貸成本推向接近零甚至更低水平，並使用了量化寬鬆等新的貨幣工具。

Rogoff說，現在，該些措施削弱了央行抗擊通脹的權威。他還暗示，經濟學家對現在正在發生的趨勢過於自滿。

Rogoff稱，「通脹目標時代的學術研究對央行獨立性過於理所當然。事實上，全球化和科技帶來的順風使得在成長與通脹之間取得平衡變得更加容易，政治經濟壓力也有所減輕。」

他說，將利率降至接近零，「削弱了央行控通脹工具的有效性」。

Rogoff表示，央行控制通脹可能很困難，特別是在全球經濟受到冠狀病毒疫情的影響之後。他說，這一輪通脹不同於沃爾克1980年代領導聯儲局時不得不應對的通脹。

他指出，「提高利率和冒着陷入衰退的風險總是痛苦的.., 公眾對央行聲稱通脹糟糕、我們必須接受經濟陷入衰退的容忍度會非常非常低」。