美股收市做好　道指急升191點

美國聯儲局議息紀要顯示，該局計劃以市場預期更快的速度加息。美股3大指數周三(25日)做好，道指收報32,120點，升191點或0.6%；標指收報3,978點，升37點或0.95%；納指收報11,434點，升170點或1.51%。

聯儲局會議紀要指出，多數官員支持未來幾次會議分別加息50點子，並強調了對恢復價格穩定的決心，認為限制性的貨幣政策是合適的。另外，所有聯儲局官員均支持開始縮減資產負債表，而少數官員提到縮表對美國國債市場流動性的風險。

對於後市，估中近期美股走勢的摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson最新警告，目前看跌美股的情緒正蔓延，由於經濟增長的風險才剛顯現，料夏季跌勢會更急，標指未來3個月或下試3,400點，意味較現水平有13%下跌空間。

巴克萊也警告，全球互惠基金年內恐進一步拋售3,500億美元股票，並指本月該些基金已成為股票淨賣家，為2020年8月以來首見。

企業消息方面，隨着電動車生產商特斯拉周二股價下跌約7%，其創始人馬斯克身家應聲減少5.4%至1,927億美元，繼3月後再度跌穿2,000億美元，特斯拉股價升4.88%，收報658.8美元。

外媒引述召車App公司Lyft一份內部備忘錄指，Lyft將放慢人手招聘速度和減少部分部門的預算。總裁齊默表示，企業高層經討論後，基於經濟放緩和投資者信心轉弱，將集中招聘公司核心業務如網約車相關的職位，現無裁員計劃，Lyft股價曾收市跌0.42%，收報16.65美元。同業Uber早前亦宣布類似的人手放緩計劃，該股全日升2.27%， 收報22.04美元。

高檔百貨公司Nordstrom截至4月底止首季收入按年增18.61%至35.69億美元；期內純利2,000萬美元，按年扭虧為盈；商品交易總額(GMV)按年增19.6%。集團上調全年收入指引至增長6至8%，此前為增長5至7%；經調整每股盈利料介乎3.2至3.5美元，該股急升14.02%，收報23.58美元。

數據方面，美國四月份耐用品訂單由前一個月經調整後升0.6%，放緩至增0.4%，低過市場預期0.6%。撇除運輸設備訂單則升0.3%，同樣低過預期。