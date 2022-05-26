陳蓓敏：下周內地多項經濟數據公布成參考指引

周初美股造好，三大指數升約2%，道指周一升618點，曾升至31,968；納指升180點，曾見11,535。然而周二顯見上升乏力，納指跌回11,264水平。美國4月新屋銷售量下跌16.6%，優於市場預期，價格中位數按年升19.6% 。

周二A股和港股未見跟隨外圍造好，反之前者的上證和深證，分別跌2.4%和3.33%，深證指數一口氣跌382點，重返關鍵位11,000水平。港股跟隨內地股市下跌，探试2萬關口支持力。內地有消息指多孩家庭可在其戶籍區，可多購一套房，外地人在限購區首置，過稅或社保年限由兩年減至一年；隨後有部分城市鬆綁行政策被叫停。內房板塊就正、負消息影響，日升日跌，令投資者無所適從。為穩經濟，當局召開金融機構貨幣信貸會議，研究如何加大對實體經濟的支持力度，以穩住經濟根部，紮實增長方向性。下周將有多項5月份經濟數據公布，投資者關注作參考性指引。

因地緣政治事件，歐盟欲以製裁俄油，圖以打擊俄經濟；原油價格持續高企。雖然美國公布上周原油庫存增加，但因油組國不願意增產，油價持續高台横行，三大油股皆錄得約1.78%至3%不等升幅。三大油股估值皆見吸引。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏

(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)