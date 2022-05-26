鄧建初：新股淡靜何時了　等待龍頭起飛時

1997年樓市爆煲前，一個新樓盤荃灣愉景新城開賣，備受熱捧，萬人空巷。大抽獎公布，出乎意料之外，初哥竟然中了一號籌。當時樓股皆創歷史新高，鑑於恐懼樓市大跌，揀樓前曾經想過放棄。然而，知道尾隨之價單比第一批揀樓的貴了約20%，心想樓價就算跌30%，也可負擔，於是決定買入。

不久政府推出臨時政策，限制樓花期不得轉讓，樓價開始下跌，加上股市狂瀉，市面出現大幅減價二手樓。有媒體報道，該樓盤是市場罕有的鐵盤，沒有蝕讓成交，實則是與不能轉讓有關。初哥等到98年次季入伙時馬上沽出，損失15%，算是不幸中之大幸了。

以上歷史與去年新股熱潮何其相似。恒生指數當時位處高位，新股市場熱火朝天，縱使大市開始下跌，新股認購及熱炒情況仍然持續。動輒數百倍甚至逾千倍超額認購者附拾皆是，包銷商舖天蓋地洗腦式宣傳，群體思想同一時空做同一動作，憧憬新股企業前景如何秀麗。尚未產生盈利、處於燒錢階段的生物科技及視頻股，熱捧程度較已產生盈利的優質股有過之而無不及。因中韱率奇低，分不到一杯羹的普羅股民，往往想在市場伺機買入。

包銷商利用「安全港」護盤措施，頂住掃上股價，散戶推波助瀾紛紛搶進，「鬥傻理論」發揮威力，將股價炒高逾倍，其後新股迅即跌破招股價，市場如夢初醒。認購熱烈程度退減，隨後的新股仍有幻想第二春的股民認購，但不少一掛牌便跌破上市價，逐漸乏人問津。更要命的是，在上市初期曾熱炒至天比高之新股，未有貨的股民，見急速回吐以為執到寶，立即撲入吸納，殊不知原來是崩圍式大瀉。

新股上市後，佔相當大部分都跌破招股價，原因是這些股票沒有標青業績做支持，甚至乎沒有盈利，而招股時往往估值偏高，定價昂貴，下跌後難以回升上招股價。

因為新股輸錢刻骨銘心，近期IPO熱潮已冷卻。上市公司降低估值，加上包銷佣金提高不少，做「綠鞋護盤」也值得，所以有些新股竟逆市而升，心水清之讀者可以心領神會。至於新股IPO熱潮何時才能重臨，初哥估計要等到大型龍頭新股上市時候，若然飛升，市況暢旺才可以了。

資深股評家 鄧建初

(縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)