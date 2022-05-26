道指升191點　金價回軟

●踏入亞洲時段，美匯指數回升至102.13；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報6.7112；美元兌日圓處127.16；歐元報1.0686，英鎊報1.2587。金價微升至1,853.55美元。油價靠穩，布油報111.48美元，紐油處110.78美元。比特幣微跌至2.95萬美元。道指期貨升12點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水59點。

●道指收報32,120點，升191點或0.6%；標指收報3,978點，升37點或0.95%；納指收報11,434點，升170點或1.51%。

●聯儲局會議紀要指出，多數官員支持未來幾次會議分別加息0.5厘，並強調對恢復價格穩定的決心，認為限制性的貨幣政策是合適的。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,164點，跌7點。

●即月恒生指數夜期收報20,183點，升62點，高水12點，成交19,180張。

●億萬富豪馬斯克(Elon Musk)放棄了用與特斯拉股票掛鈎的抵押貸款，為其收購社交媒體平台Twitter提供部分資金的計劃，該收購交易的股權融資規模從而增加到335億美元。

●虛擬貨幣初創公司瑞波(Ripple)行政總裁Brad Garlinghouse稱，在美國證券交易委員會(SEC)的訴訟結束後，Ripple將探索首次公開招股(IPO)的可能性。

●美國監管機構宣布將著手收緊環境、社會及管治(ESG)概念基金的信息披露要求。

●紐約7月期油收報每桶110.33美元，升56美仙或0.51%；布蘭特7月期油收報每桶114.03美元，升47美仙或0.41%。

●紐約6月期金收報每安士1,846.3美元，跌1%，結束連續3日升勢。

●英國富時100指數收報7,522點，升38點或0.51%；法國CAC指數收報6,298點，升45點或0.73%；德國DAX指數收報14,007點，升88點或0.63%。