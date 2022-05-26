港股考驗兩萬點關 美團及阿里挫3% 瑞聲再穿底

港股高開100點後跟隨內地A股倒跌，恒生指數挫280點，低見19,890點，暫維持逾200點跌幅，於19,900點水平上落。國企指數跌100點；科技指數跌60點，失守4,000點關，主板成交280億港元。

大型科網股領跌，美團跌3.7%；阿里巴巴跌3%；京東集團跌1.5%；騰訊跌1.2%；小米集團跌1%。

其他藍籌股方面，碧桂園服務跌逾7%表現最差；碧桂園亦跌3.2%。被剔出藍籌股瑞聲科技跌3.2%，失守15元再創逾52周新低；舜宇光學亦跌3.6%。

醫藥股沽壓重，石藥集團首季盈利倒退，股價挫逾7%；藥明生物跌5.2%；中國生物製藥跌2.3%。

多隻傳統藍籌逆市向好，長江基建升1.1%表現最佳；長和升0.6%；滙豐控股升0.2%；中電控股升0.1%。

【09:20】港股窄幅上落 滙豐升逾1% 騰訊靠穩

港股開市向好，恒生指數升100點或0.5%，報20,272點；國企指數高開27點或1.08%，報6,926點；科技指數升19點或0.48%，報4,063點。

大型科網股撐市，美團升1.2%；小米集團升0.7%；京東集團升0.4%；騰訊升0.3%；阿里巴巴跌0.4%。

金融股普遍做好，滙豐控股升1.4%；友邦保險升1%；招商銀行升0.7%；香港交易所升0.5%；中國平安無起跌。