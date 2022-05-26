【高盛推介】阿里回調至80元低位 業績前部署宜慎選條款
2022年05月26日 10:34
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：將在今(26日)公布業績的阿里巴巴(09988)由本周一(23日)起連跌，今早最低見79.65港元的2個月低位，最新仍跌2%，連續第4日累計跌逾10%。有分析料阿里2022年財年第4季，非公認會計準則淨利潤介乎142.19億至211.18億元人民幣，按年跌19.4%至45.8%，將會是市場焦點。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續趁低吸納好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,880萬元。淡倉方面，認沽證於昨日獲資金轉向流入，有約60萬元。
投資者如看好及在業績前部署，認購證方面可揀選貼價條款的產品，其波幅風險較低。可留意屬行使價80至90元間產品中，槓桿最高的阿里購(16422)。高槓桿選擇可留意屬行使價100元以下產品中，槓桿最高之一的阿里購(11445)。價外的進取選擇可留意年期約4個月的阿里購(13167)。牛證方面可留意屬遠牛的阿里(66845)，與現價有約5元收回距離。
阿里購(16422)，行使價89.9元，2022年09月15日到期，實際槓桿4.8倍，貼價、行使價80至90元間產品中，槓桿最高。
阿里購(11445)，行使價99.9元，2022年08月26日到期，實際槓桿6.1倍，行使價100元以下產品中，槓桿最高之一。
阿里購(13167)，行使價111元，2022年09月27日到期，實際槓桿5.7倍，價外、進取。
阿里牛(66845)，收回價75元，行使價73元，換股比率100，槓桿比率11.1倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
阿里沽(12962)，行使價78元，2022年09月21日到期，實際槓桿3.1倍，貼價、低街貨。
阿里熊(51942)，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率2.5倍，近30元收回距離遠熊。
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