許繹彬：納指前景堪虞 拖累港科技股成蟹貨
2022年05月26日 10:48
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，港股繼續陷於苦戰，只可用「牛皮」來形容，以每日波幅計，近日波幅平均達300點以上。個別股份更猶如坐過山車，尤以「股王」騰訊(00700)及一眾科技股的波幅更為顯著。如只談科技股在本年波幅，截至昨(25日)對比本年高位，科技股指數已累跌挫逾40%之多，確實可用「段段蟹貨」來形容。
許表示，香港科技股如此慘淡，某程度是因美國納指本年度亦由高位回落近40%，打破了「每逢調整，就迎來走得更高」的神話，原因相信是各國着手疫後重建後所產生的各種問題：資源成本上漲、油價高企，令通脹加劇；量化寬鬆措施今年收緊，推動息口及債息站於高台，暫未見有下調迹象；俄烏戰爭仍然膠着，令復甦之路充滿荊棘。上述種種問題，確實對美國經濟困擾深遠，因而令美股，尤以科技股為首的納指前景甚為堪虞，相信短期內難有方向，就算反彈也可能是「死貓彈」。
港股方面，儘管現階段看似能夠死守於20,000點邊緣，由於是欠缺成交及有力消息下稍作死守，因而現階段令人有點搖搖欲墜之感。他說，下周期指結算可能會有機會夾倉，但仍要成交配合才能確認方向，如要說出未來港股的走勢，除非有預視水晶球，否則相信仍是苦守。儘管如此，若投資者怕錯過奇迹出現，或認為20,000點能頂住，不妨小注試試盈富(02800)。