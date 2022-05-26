許繹彬：納指前景堪虞　拖累港科技股成蟹貨

許表示，香港科技股如此慘淡，某程度是因美國納指本年度亦由高位回落近40%，打破了「每逢調整，就迎來走得更高」的神話，原因相信是各國着手疫後重建後所產生的各種問題：資源成本上漲、油價高企，令通脹加劇；量化寬鬆措施今年收緊，推動息口及債息站於高台，暫未見有下調迹象；俄烏戰爭仍然膠着，令復甦之路充滿荊棘。上述種種問題，確實對美國經濟困擾深遠，因而令美股，尤以科技股為首的納指前景甚為堪虞，相信短期內難有方向，就算反彈也可能是「死貓彈」。