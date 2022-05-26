【高盛推介】騰訊回調至330元　資金積極趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊由本周一(23日)起連跌，今(26日)早高開約0.3%後隨即倒跌，最低見330港元，觸及近1個月低位兼吸引資金趁低吸納，目前連續第4日下跌，累跌逾6%。

有券商指，騰訊今年首季因疫情而令線上廣告及金融科技與商業服務而受壓，收入及調整後淨利潤將料低於市場預期，但該行亦表示對騰訊長期增長前景仍充滿信心，維持對其「買入」評級，目標價470元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金積極趁低吸納好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約7,180萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產，並見昨日流入牛證的資金較集中在310元收回區域的產品。

淡倉方面，認沽證於昨日獲資金轉向流入，有約120萬元。

觀察港股通資金流向，昨日北水轉向買入騰訊，錄得約1.8億元資金淨買入。

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