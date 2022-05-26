【高盛推介】騰訊回調至330元 資金積極趁低吸納
2022年05月26日 11:40
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊由本周一(23日)起連跌，今(26日)早高開約0.3%後隨即倒跌，最低見330港元，觸及近1個月低位兼吸引資金趁低吸納，目前連續第4日下跌，累跌逾6%。
有券商指，騰訊今年首季因疫情而令線上廣告及金融科技與商業服務而受壓，收入及調整後淨利潤將料低於市場預期，但該行亦表示對騰訊長期增長前景仍充滿信心，維持對其「買入」評級，目標價470元。
觀察個股輪證資金流向，近期資金積極趁低吸納好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約7,180萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產，並見昨日流入牛證的資金較集中在310元收回區域的產品。
淡倉方面，認沽證於昨日獲資金轉向流入，有約120萬元。
觀察港股通資金流向，昨日北水轉向買入騰訊，錄得約1.8億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約4個月的騰訊購(12500)。高槓桿選擇可留意屬行使價420元以下產品中，槓桿最高的騰訊購(16569)。價外的進取選擇可留意年期約4個月的低面值騰訊購(12127)。牛證方面的近牛選擇可留意騰訊牛(63631)，遠牛選擇可留意騰訊牛(61819)，與現價有約20及35元收回距離。
騰訊購(12500)，行使價380元，2022年09月19日到期，實際槓桿7.3倍，貼價。
騰訊購(16569)，行使價411.08元，2022年09月08日到期，實際槓桿8.7倍，行使價420元以下產品中，槓桿最高。
騰訊購(12127)，行使價430元，2022年09月16日到期，實際槓桿8.8倍，價外、進取。
騰訊牛(63631)，收回價310元，行使價307.2元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，高槓桿近牛。
騰訊牛(61819)，收回價295元，行使價292.2元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，近35元收回距離遠牛。
騰訊沽(16890)，行使價280元，2022年9月08日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿、低街貨。
騰訊沽(13619)，行使價298.8元，2022年9月22日到期，實際槓桿5.3倍，貼價。
騰訊熊(55840)，收回價370元，行使價373元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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