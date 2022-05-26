KFC傻鴨內地炒貴幾十倍　代購代吃湧現分杯羹

內地二手網有大量可達鴨的購買連結，平均價格由100至500元不等，以一個玩具售500元、套餐最底價為59元計，玩具的價格是套餐的8倍之多！個別賣家索價1,788元，講明「不接受講價」。有賣家更索價3,000至6,000元，但商品描述是「批發」，並要求「私聊」。有浙江的賣家就標明每個25元，「1,000個起批」。

除代購服務外，更出現「代吃」服務，有人提出「接可達鴨代吃，109元套餐，需要出郵費」，實行「熱量歸我，玩具歸你」，買家購買套餐，「代吃員」吃完套餐後將玩具寄給買家，部分代吃價格也高出套餐本身售價。

另外，網上有人炫耀可達鴨跳「廣場舞」的畫面，即被網民鬧爆炒黃牛。「就是你這小子全買了吧」、「怎麼能買這麼多？這是給大家的六一禮物啊，不是給你一個人的！」此外，社交媒體上有指肯德基內部員工參與黃牛轉賣的傳聞。

KFC在官方App也回應，「對於近期有人加價出售肯德基玩具，公司不予支持，該行為純屬為個人行為與公司無關。此次玩具個別款式數量有限，加上供應、物流等原因，正在緊急調配中。」

據內地二手網顯示，可達鴨價格隨後似乎已回落，大部位價格介乎60至100元之間。