【產經直播】港股二萬關危危乎　幾時先見底？

港股周四(26日)高開後倒跌，二萬關失而復得，半日跌25點。國務院昨日(25日)召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，領導人下令穩經濟一攬子政策細則要在5月出台，不過對大市刺激作用不大，港股走勢不明朗？

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