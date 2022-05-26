【產經直播】港股二萬關危危乎 幾時先見底？
2022年05月26日 12:00
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港股周四(26日)高開後倒跌，二萬關失而復得，半日跌25點。國務院昨日(25日)召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，領導人下令穩經濟一攬子政策細則要在5月出台，不過對大市刺激作用不大，港股走勢不明朗？
即將放榜的阿里巴巴(09988)是市場焦點之一，該股將於周四收市後公布2021/22財政年度業績，受內地疫情困擾，市場預計盈利倒退，加上內地放寬監管政策一直只聞樓梯響，股價要下試咩位？但不少科網股股值相當低殘，若果以三星中證中國龍網ETF(02814)部署，可分散風險？
美國聯儲局5月議息會議紀錄，多數官員表示支持未來幾次會議各加息0.5厘，所有官員均支持6月1日起落實縮表，取態雖較預期進取，不過隔晚美股仍能反覆向上，反映市場已消化加息因素？在加息周期及市況不明下，投資者想穩定投資組合有咩選擇？以三星亞太高息房地產信託(新西蘭除外)ETF(03187)收息諗得過？
美國晶片生產商英偉達(Nvidia)公布季度首季業績，收入及盈利表現均勝預期，惟公司的第二季業績指引未及市場預期，股價盤後跌近7%，有無跌過龍？可否趁低吸納？買入三星彭博環球半導體ETF(03132)更能分散風險？
據報匈牙利不支持歐盟對俄石油禁運，恐不利油價？紐約期油近日在每桶110美元水平爭持，仍可沿用炒區間上落？以三星標普高盛原油ER期貨ETF部署捕捉油價走勢，有咩要留意？
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