深圳提供補貼谷消費　買呢兩類產品有賞...

為刺激消費，深圳就市民購買特定產品提供不同程度的補貼，包括新能源汽車、手機及電腦等產品。

●購買新能源汽車給予每輛最高不逾1萬人幣補貼

深圳市發布有關促進消費持續恢復的若干措施，其中提出支持個人消費者購買新能源汽車。對新購置符合條件新能源汽車、並在深圳市內上牌的個人消費者，給予每輛最高不超過1萬元人民幣(下同)補貼。

全面落實國家新能源汽車免徵車輛購置稅政策；增加普通小汽車增量指標投放，新增投放2萬個普通小汽車增量指標，通過專項搖號活動，面向仍在搖號且已參加60期以上(含60期)的「未中籤」申請人進行配置，中籤者須購置符合條件的燃油車或新能源汽車。

●購買符合條件手機及電腦等產品 照售價15%予補貼

另外，又提出開展消費電子產品促銷活動。結合開學季、暑促季及傳統節日等主題，在5至8月期間，輪動組織開展消費電子專場促銷活動，對消費者購買符合條件的手機、電腦(包括平板電腦)、耳機、音響、全屋智能家電、智能穿戴設備、消費級無人機、智能家用機器人及智能健身器材等產品，按照銷售價15%給予補貼，每人累計最高2,000元。