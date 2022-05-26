【全球攬炒】IIF：今年經濟及新興市場資金流入皆恐減半

外媒報道，一直追縱各國金融市場資金流向的世界金融業組織國際金融協會(IIF)表示，由於俄烏戰爭、中國封城和美國聯儲局加息，全球國內生產總值(GDP)預計僅增長2.3%，為原先預估計的一半，並警告新興市場今年資金流入可能銳減42%。

IIF對全球經濟增長估計從4.6%調降至2.3%。3大工業國，即美國、歐元區、日本，今年估計僅增長1.9%。中國增長率也從5.1%向下修訂為僅增3.5%。IIF經濟學家表示，中國封城帶來的衝擊比原先預期更具破壞力，將大幅影響經濟增長和資金流動。

歐元區從3%調降至1%，主要反映俄羅斯入侵烏克蘭的後遺症。此估計意味下半年歐元區GDP將萎縮。不過，由於大宗商品價格上漲，拉丁美洲今年可望稍微加速增長2%，中東和北非等產油國的經濟也能因此保有一定韌力。

IIF又表示，新興市場非居民資金流入額去年為1.68萬億美元，今年可能減少約42%至9,720億美元。如果不計中國，流入金額會再降至6,450億美元。中國、俄羅斯的資金流入都將腰斬，中國流入金額預料從去年的6,680億美元降至3,270億美元，俄羅斯也從580億美元降至290億美元。墨西哥、阿根廷和委內瑞拉今年仍可望吸引更多資金流入，但增幅將明顯縮小。