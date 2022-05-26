【亞洲別慌】稻穀產量仍較穩定　歐美更大鑊？

外媒報道，食品價格大漲，保護主義盛行，全球糧食問題已然嚴峻。不過，如果各國政府能從2008年那場危機中吸取到教訓，不要慌不要怕，仍有可能避免事態加重。

自俄烏戰爭爆發後，一項衡量全球糧食價格的指數創下紀錄，一些國家紛紛限制糧食出口，其中包括小麥、糖、食用油等，加劇了全球其他地區的糧食安全風險。氣候條件惡劣同樣讓人擔憂。不過，雖然小麥、玉米和大豆價格飆升，作為30多億人口的主食——稻穀目前還較為穩定。

數十年來研究糧食安全問題的哈佛大學榮譽教授Peter Timmer稱，2008年時稻穀價格飆升，該地區糧食安全岌風險嚴峻，當前如果各國不要恐慌也別開始囤貨，就不會讓重蹈2008年那場危機。

Timmer當時曾與亞洲政府一起研究過應對糧食危機的政策，他表示，2008年給人的教訓是：別讓市場心驚肉跳，無論是在進口、出口還是管制方面，都要慎之又慎。

2008年那場危機的慘痛教訓表明，政府對貿易的衝擊會大幅加劇大宗商品價格上漲。當時稻穀價格飆升，主要生產國特別是印度和越南由於國內短缺和價格上漲禁止了出口。驚慌失措之下，其他國家開始買買買，尤其是菲律賓，從而引發了連鎖反應。

眼下情形有幾分相似之處。能源價格暴漲、天氣惡劣、出口禁令造成當前糧食價格上漲，這些與2008年時情況如出一轍，不過烏克蘭戰爭又增加了一個重要方面。今年農產品價格飆升，一些政府為了保障本國供應紛紛採取行動：印尼限制棕櫚油出口，馬來西亞禁止雞出口，而印度限制小麥和糖的出口。

有人擔心下一波可能會輪到對亞洲的糧食安全和政治穩定至關重要的稻穀，不過與2008年相比情況有些差異。Timmer表示，各國飲食習慣已經多樣化，且擁有龐大的庫存防止價格衝擊。

事實上，稻穀供應非常充裕，可能有助於緩解3月時創下紀錄的小麥壓力。印度、中國和東南亞可以相對輕鬆地從小麥切換到大米，可以節省大約3,000萬至4,000萬噸的小麥。

Timmer表示，可以給小麥市場降降溫，把稻穀市場略微加把火。雖然這可能導致稻穀價格上漲10%、甚至20%，但這不是稻穀市場的危機，而是在適應誰都得忍受一兩年的現實。