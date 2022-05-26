【一文睇清】高鑫零售遭降目標價　獲大行撐持有

【富瑞降目標價至2.6元 建議「持有」】

富瑞發表報告，下調高鑫零售2023年和2024財政年度淨利潤預測分別99%和43%，目標價由3.1元下調至2.6元，維持其「持有」評級。

該行指疫情爆發及高鑫零售相關人流管制措施的不確定性，影響集團線下店舖人流和租金收入，預期2023財年經營環境仍具挑戰，不過該行認為在疫情期間累積的在線銷售經驗，或可將疫情帶來的負面影響降至最低，相信其銷售和盈利表現恢復需時。

【瑞銀關注線下人流 料跌至2.55元】

瑞銀發表報告指，高鑫零售公布2022財年全年業績，毛利率按年下跌1.5個百分點至24.4%，遜於該行預期的25.5%，主因租賃收入更弱，及線上業務比例提升。

瑞銀把高鑫零售目標價由2.65元降至2.55元，評級維持「中性」，並調低集團2023至2025財年盈利預測33%至98%。

該行表示，雖然在食肆重開堂食前近期有相關機會，但新財年的主要不明朗料來自線下人流的壓力。

【滙豐研究睇2.6元 指面臨更多競爭】

滙豐研究指，將高鑫零售目標價由3.7元下調至2.6元，維持「持有」評級。預計公司在2023財年的淨虧損為7.62億元人民幣，收入增長持平，而市場共識利潤為11.97億元人民幣。

該行指，高鑫零售2022財年經調整溢利為5.8億元人民幣，與該行估計接近，不過由於疫情再次爆發，下半年的增值較預期弱。管理層預計2023財年收入增長持平，減值前利潤將達收支平衡，線下業務復甦將成催化劑，但該行認為重新開放後可能會面臨來自新零售渠道的更多競爭。

【摩通對銷售前景樂觀 續叫「增持」】

摩根大通下調對高鑫零售的預測，將目標價由10.5元下調至4元，維持評級「增持」。

該行表示，由於社區團購引發的激烈競爭以及疫情爆發，致多家商店關閉，該公司股價在過去18個月中一直處低位，但認為是時候重新審視高鑫零售，因競爭正緩和，疫情影響漸消退，市場在很大程度上已消化負面催化劑，但低估重新開放商業活動時銷售的可能上漲空間。

該行又估計，高鑫零售今年4月和5月在上海的銷售可能會按年持平。

【麥格理降盈測睇3.3元 估跑贏大市】

麥格理預期，由於成本上升及渠道組合影響，高鑫零售2023財年上半年仍會面對挑戰，加上疫情造成破壞，將集團2023及2024財年盈利預測分別下降84%及20%，目標價由4.05元調低至3.3元，評級維持「跑贏大市」。

【瑞信憂成本壓力升 料跌見2.5元】

瑞信發表報告指，高鑫零售疲軟的業績是由線下流量損失、渠道組合轉變、營運去槓桿化及一次性費用所導致。該行下調其每股盈測，料2023財年僅達收支平衡，維持「中性」評級，目標價由4元降至2.5元。

報告引述管理層指，預計集團2023財年同店銷售跌幅較小。然而，渠道組合變化和成本壓力上升，將繼續拖累利潤率和公司扭虧能力。

【花旗削目標價至3.06元 評級「買入」】

此外，該行下調高鑫零售2023及2024財年純利預測分別65%及20%，反映線下銷售及租賃收益預測下降。

【大摩料與大市同步 目標價降至2.5元】

摩根士丹利表示，重申對高鑫零售「與大市同步」評級，將其目標價由3.9元下調至2.5元，相當於預測2023財年市盈率22倍。該行料高鑫零售淨利潤率或會受內地部分地區「封城」、宏觀經濟疲弱及激烈競爭所影響，但無論如何基於其估值處較低水平，料會為股價帶來支持。