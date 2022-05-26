道期升逾100點　金價企1847美元水平

●美匯指數報102.01；港匯見7.8498；離岸人民幣(CNH)報6.7532；美元兌日圓報126.6；歐元企1.0690，英鎊處1.2588。金價報1,847美元。布油報114.77美元，紐油報111.15美元。比特幣企2.9萬美元水平。道指期貨升110點。

●市後關注點

20:30 加拿大3月零售銷售

20:30 美國當周首次申領失業救濟人數

22:00 美國4月待完成交易房屋銷售

-聯想集團去年多賺72%，末期息30仙。

-大摩降中信股份目標價至9.29元。

-KFC傻鴨內地炒貴幾十倍，代購代吃湧現分杯羹。

-石藥首季收入勝預期，瑞信仍降目標價至12元。

-港交所任命羅子文為董事總經理及市場拓展部資產拓展聯席主管。

●中國經濟：

-人行：持續增加普惠小微貸款投放。

-深圳提供補貼谷消費，買呢兩類產品有賞...

-內地補貼國內客運航班，每小時最高虧損額補貼上限2.4萬人幣。

●俄羅斯央行再減息，基準利率下調至11厘。

●【全球攬炒】IIF：今年經濟及新興市場資金流入皆恐減半。

●【儲糧過冬】中國極罕見買巴西玉米。

●能源戰降溫？俄准天然氣子企恢復做生意，期限90天。

●【亞洲別慌】稻穀產量仍較穩定，歐美更大鑊？

●世銀：俄烏戰爭將引發全球經濟衰退。

●科技女股神加注買Zoom，成ARKK第一重倉股。

●勞動力市場緊張，Apple零售員工起薪點加一成。

●聯儲局副主席：數碼美元有助確保金融體系穩定。

●Apple傳要求鴻海今年增iPhone 14新機備貨量。

●電動車團隊再有猛將離職，Apple Car到底幾時面世？

●制裁俄油未竟全功？仲有呢個絕招可用....