【產經直播】港股不穩 揸現金最實際？
2022年05月26日 16:41
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聯儲局會議記錄顯示，多數官員撐未來幾次會議各加息0.5厘，隔晚美股做好，相反港股周四(26日)先升後跌，兩萬點關口爭持，收市跌55點，報20,116點。港股維持買賣兩閒格局，股民cash is king先最穩陣？下周一(30日)期指結算，港股好友淡友角力，邊方勝算高？
科網股腳軟，其中今日派成績表嘅阿里(09988)績前受壓，曾短暫失守80元，見近兩個月低位，市場預期盈利按年跌逾3成，最新季度收入只錄單位數增長，阿里業績唔使寄予厚望？
贛鋒鋰業(01772)計劃斥資最多20億元人民幣建鋰輝石提鋰生產基地，年產5萬噸鋰電新能源材，並推出新一期股權激勵計劃，授予113人共217萬份股票期權，刺激股價今日逆市向上，加上近期車股有國策支持，贛鋒有機會再下一城？
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