地建會倡放寬油麻地商業用地高限　規劃署不支持

城市規劃委員會早前修訂油麻地分區計劃大綱圖，主要將彌敦道兩旁的商業地帶的高限，由100米主水平基準以上(下同)放寬至110米。而彌敦道西面一帶的住宅地，原有高限為80或100米，新建議劃一為100米。

上述修訂在諮詢期間收到3份申述，其中地產建設商會提出反對意見，認為有關商業地帶的高限放寬至110米的規定過於嚴厲，以致缺乏彈性，未能作出具創意的設計，而部分面積較大的地盤，亦會因建築物間距規定而難以用盡地積比率。

該會建議將上述商業地帶的高限進一步放寬至130米，位於港鐵站旁邊策略位置更可考慮放寬至150至180米。至於住宅地的高限則建議放寬至120至125米。

不過，規劃署指出，在評估有關建築物高度限制時，已充分顧及所有相關的規劃考慮因素，包括現時的建築物高度輪廓、已承諾進行的發展、區內特色、與周邊地方的協調、空氣流通及可持續建築設計指引要求等，現時並無有力的理據支持進一步放寬高度限制。

城規會將於周五(27日)審議相關申述，規劃署表明不支持上述反對意見，建議城規會不採納並維持有關修訂。