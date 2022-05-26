【攤牌近了】索羅斯：俄天然氣7月爆倉　能源戰邁關鍵期

環球通脹會否在下半年惡化即將揭盅，因由俄羅斯總統普京發動的能源戰料在7月踏入關鍵期！國際大鱷索羅斯近日就世界大局發表多番意見，外媒最新引述他致函予歐洲央行前行長、現為意大利總理德拉吉，直言普京威脅扣留天然氣供應顯然是在敲詐歐洲，但他的談判地位並不如表面那麼穩固，相信歐洲有足夠的籌碼與其抗衡。

索羅斯在信中寫道：「普京上季所做的是將天然氣儲起來，不向歐洲供應，造成短缺並抬高價格，讓他可以賺很多錢，但談判地位並不如他所裝出來的那麼穩固。」據索羅斯估計，俄羅斯的(天然氣)儲量將在7月滿載，歐洲是其唯一市場，若普京不向歐洲供氣，就必須關閉西伯利亞的氣井，大概涉及1.2萬口，關閉氣井殊不簡單，不但耗時，若未來要重啟是極有難度，尤其設備已老舊。

因此，索羅斯認為歐洲在能源戰上未處於下風，縱使歐盟27國約40%的天然氣供應來自俄羅斯，使其很難一夜之間停買，惟歐盟同樣也是俄羅斯非常重要的市場，普京需要天然氣來支撐經濟。歐盟現時要做的是儲足短期天然氣量，以預防普京突然「斷氣」做成歐盟內部民怨爆發。

誠然，近日有迹象顯示俄羅斯立場似軟化，印證索羅斯的估計具參考價值。俄國外交部周三指出，俄方願意有條件開放海上人道主義通道，以便烏克蘭逾2,000萬噸的糧食能夠外運，交換條件之一是西方國家解除部分對俄出口和金融方面的制裁。周四也有媒體報道，俄方允許其有份的北極地區液化天然氣合營項目Yamal LNG，恢復向曾經是俄羅斯天然氣公司(Gazprom)的子公司做生意，為期90天。Gazprom幾家在歐洲的子企早前被德國政府強行接管。雖然目前尚不清楚這90天的豁免是否可延長，但刻下絕對可緩解一些供應擔憂。

至於俄羅斯內部也積極急救經濟，繼4月29日大手減息3厘後，周四俄國央行在一個月內第3次劈息，今次亦是減3厘，令基準利率降至11厘，超市場預期的11.5厘，並表明包括下次於6月10日舉行的未來幾次會議也會考慮減息。央行大刀闊斧減息是因貨幣盧布升凸，影響了出口商的競爭力及銷往海外的石油、天然氣和其他大宗商品的預算收入。再者，當局料明年通脹將降到5至7%，2024年回到4%，符合減息理據。盧布兌每美元周四顯著貶值逾7%，低見62.5。

央行較早前也透露，明年4月開始啟動數碼盧布試點項目，與客戶進行真實交易。這顯然是對抗西方經濟制裁的策略。然而2008年諾貝爾經濟學奬得主克魯格曼撰文指出，普京不但沒有打贏經濟戰，反而輸定了，因該國進口接近「清零」，才讓貿易出現順差，形成看似賺取了大量外匯和拉升盧布的假象。他解釋，國際貿易重點在於進口，而非出口，因有本錢進口才能真正讓民眾獲益，使他們得到更有效率、更有用處的貨物和服務，才會提升生活水準。