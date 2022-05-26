葵涌工廈工作室項目傲晴入場費約185.5萬元

永安達集團旗下蜂鳥資本正式委託代理推售旗下首個工廈活化重點項目傲晴(O’Nest)，該公司董事總經理陳賢翰表示，項目位於葵涌美和工業大廈13樓全層，提供27個特色工作室，樓面面積介乎約181至321方呎，售價由約185.5萬至301.5萬港元。呎價最低為26號工作室，樓面面積約310方呎，呎價約8,800元。至於入場費最低為30號工作室，樓面面積約186方呎，買家可獲豁免買家律師費及印花稅。

蜂鳥資本營運總監洪千媃稱，該項目為用家提供首創的一站式業務支援服務，包括大灣區工商註冊服務、品牌推廣服務等，讓初創企業以「小空間實現大夢想」。傲晴用戶亦可透過手機應用程式遙距控制單位設備，項目也配置智能家居系統、智能門鎖、視像通話系統、人面識別保安系統等。

中原(工商舖)負責項目的銷售事宜，該行董事總經理潘志明指，入場門檻低的工廈工作室成為初創企業首選，帶動市場上500萬元或以下工廈買賣交投比率有所上升。資料顯示，今年第二季暫錄得約215宗成交，佔整體買賣約60%。而首季500萬元以下工廈買賣成交個案有約417宗，佔整體成交宗數約53%，反映細價工廈買賣交投佔比有上升趨勢。至於平均呎價由去年第四季約4,282元，上升至最新約4,957元，升幅達一成半，反映細價工廈有價有市。

資料顯示，葵涌及荃灣區第一季錄得約353宗工廈買賣成交，除了按季增長約41.7%外，成交宗數更佔整體工廈成交約45%，反映該區買賣主導整體工廈市場。