環保新規！內地月餅包裝要「瘦身」

下周五(6月3日)就迎來中國端午節，9月又有中秋佳節，相信內地不少好食之徒都已經蠢蠢欲動，搜購買入少少糉、月餅預備應節，甚至送禮。不過，各位食品、包裝及銷售企業商戶就要留意內地新例了。從8月15日起，月餅和糉的包裝層數將由最多不超過4層，減少到最多不超過3層，更講明要減低包裝成本。

國家市場監管總局標準技術司司長劉洪生周四公開表示，為倡導綠色生產及綠色消費，並促進月餅和粽子產業高質量發展，市監總局近日批准發布《限製商品過度包裝要求食品和化妝品》國家標準第1號修改單。由於過度的包裝既浪費資源能源，又增加消費者負擔，產生的包裝廢棄物更對環境造成污染，故需加以規範和引導。

務求令月餅、糉的包裝能夠「瘦身」及「輕裝上架」，修改單具體內容會包括減少包裝層數、壓縮包裝空隙。在包裝成本方面，對於銷售價在100元人民幣以上的月餅和糉，包裝成本佔銷售價的比例將從20%調減到15%；銷售價100元人民幣以下的月餅和糉，包裝成本佔比則維持20%不變。同時，要求包裝材料不得使用貴金屬和紅木材料，亦嚴格混裝要求，規定月餅不應與其他產品混裝，糉不應與超過其價格的其他產品混裝。