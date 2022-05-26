映灣園三房戶790萬沽　較同類成交低約8萬

近日二手市場成交放緩，樓價亦見回軟，東涌映灣園一個套三房單位以790萬元易手，比起月初同類成交低約8萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇表示，北角金龍大廈A座高層3室，實用面積約857方呎，三房間隔，望開揚樓景，成交價1,330萬元，呎價約15,519元，新買家為區外投資者。原業主於1992年7月以約345萬元購入單位，持貨至今帳面獲利985萬元，升值近3倍。

●世紀21北山梁淑儀指，北角海峰園崇峰閣中層C室，實用面積約620方呎，兩房間隔，成交價約1,150萬元，呎價約18,548元，新買家為區外客，原業主於2016年12月以1,000萬元購入，持貨約6年帳面獲利150萬元，期間升值約15%。

●世紀21日昇陳卓峰稱，北角健威花園E座中層4室，實用面積約446方呎，兩房設計，1個月前以788萬元放盤，減價48萬元，減幅約6%，獲用家以740萬元承接，呎價約16,592元，原業主於2017年12月以680萬元購入，帳面賺60萬元，期間升值約9%。

●中原李嘉韋透露，天后維多利大廈高層A室，實用面積約1,516方呎，原則三房間隔，後改成一房，坐享維多利亞公園景及全煙花海景，以3,400萬元易手，呎價約22,427元，新買家屬於用家。

●中原石修文表示，跑馬地萬壽大廈高層A室，實用面積約548方呎，兩房間隔，以1,080萬元易手，呎價約19,708元，原業主於2003年以240萬元買入，持貨19年帳面獲利840萬元，單位升值約3.5倍。

●中原李穎倫指，跑馬地美華閣中層B室，實用面積約463方呎，兩房間隔，望市景，以888萬元易手，呎價約19,179元，原業主於2018年3月以825萬元買入，持貨約4年帳面獲利63萬元，單位升值近8%。

●美聯陳凱廸表示，西半山美蘭閣中層A室單位，實用面積約358方呎，兩房間隔，獲用家斥770萬元承接，呎價約21,508元，原業主於1997年11月以約360萬元購入，是次轉售帳面獲利410萬元，物業升值約1.14倍。

－－－－－

九龍區

●美聯黃家樂指，啟德龍譽1A座中高層C室，實用面積約245方呎，開放式間隔，放盤約1星期，原先叫租1.3萬元，調減500元，以1.25萬元租出，減幅約3.9%，呎租約51元，業主於2021年1月以約583萬元購入。

●世紀21富山劉倩彤表示，黃大仙居屋天馬苑D座高層11室，實用面積約415方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價618萬元，放盤僅1個月，最終減價53萬元，以565萬元成交，減幅約8.6%，呎價約13,615元。

●中原黃家全稱，奧運站一號銀海7座高層B室，實用面積約959方呎，套三房間隔，另設工人套房，享開揚海景，最新以2,738萬元易手，呎價約28,551元。

●美聯劉志偉透露，西南九龍君滙港3座高層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，吸引剛獲取香港永久居民資格的買家承接，單位原叫價1,050萬元，後議價30萬易手，減幅約2.9%，呎價約21,162元。

●香港置業張仲賢表示，長沙灣ONE MADISON中層E室，實用面積約249方呎，一房間隔，以約1.35萬元放租約一星期後，獲外區客洽購，議價後減價800元，以1.27萬元租出，呎租約51元。

●香港置業劉酌源指，長沙灣昇悅居1座中層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，以約1,070萬元放盤約1個月後，獲同區客洽詢，雙方議價後減價108萬元，以約962萬元易手，呎價約18,607元，新買家為首置客。

●香港置業陳渝東表示，荔枝角美孚新邨6期恆柏道9號高層D室，實用面積約717方呎，三房間隔，望山景，以約2.3萬元放租，即吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價2,500元或減幅約10.9%，以2.05萬元租出，呎租約28.6元，高市價約2%。

－－－－－－

新界區

●利嘉閣溫錦華指，將軍澳LP6第1座中層A室，實用面積約495方呎，兩房間隔，望園景，新近以908.8萬元易手，呎價約18,360元，原業主於2018年9月以739.5萬元購入，持貨約4年帳面獲利169.3萬元，期內物業升值約23%。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋廣明苑D座高層13室，實用面積約530方呎，兩房間隔，上月未補價第二市場叫價450萬元，一口價減20萬元，剛獲同區綠表買家以430萬元承接，呎價約8,113元。

●中原柯勇稱，將軍澳MALIBU第3B座中層B室，實用面積約552方呎，兩房間隔，另設儲物房，以1,010萬元易手，呎價約18,297元，上址原業主於2018年4月以788萬元買入，持貨約4年帳面獲利222萬元，單位期內升值約28%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢澳貝村單號村屋下複式戶，套三房間隔，望山景，原先叫價1,438萬元，減90萬元，減幅6.3%，以1,348萬元沽售，原業主於2009年12月購入，當時作價360萬元，持貨約12年帳面獲利988萬元，升值約2.7倍。

●美聯陳德涪指，馬鞍山嘉華星濤灣1座高層H室，實用面積約811方呎，三房間隔，區內分支家庭以2.2萬元承租，呎租約27.1元，業主2004年4月以363萬元購入。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山居屋錦泰苑A座中層7室三房戶，實用面積約650方呎，未補價第二市場開價約650萬元，減價至630萬元易手，呎價約9,692元，原業主於2018年以590萬元購入，帳面獲利約40萬元，僅升值約6.8%。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山區5月暫錄約95宗二手買賣，其中雅典居新近錄得5座中層C室，實用面積約874方呎，套三房間隔，開價約1,420萬元，議價後連車位以1,380萬元易手，呎價約15,789元。

●世紀21奇豐鄭達昌指，馬鞍山中心4座低層H室，實用面積約522方呎，三房間隔，放盤半年，叫價800萬元，獲買家以790萬元承接，呎價約15,134元。

●世紀21奇豐黃宗信稱，馬鞍山嵐岸1座低層D室，實用面積約805方呎，三房間隔，享海景，單位放盤半年，叫價1,080萬元，減價25萬元至1,055萬元獲買家承接，減幅2.3%，呎價約13,106元。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山銀湖・天峰8座中層A室，實用面積約558方呎，兩房間隔，以905萬元購入，呎價16,219元，原業主在2014年9月以628萬元購入，轉手帳面獲利277萬元，物業升值約44%。

●世紀21奇豐袁麗詩指，沙田第一城20座高層F室，實用面積約451方呎，三房間隔，望內園景，單位放盤1個月，原開價790萬元，減價40萬或5.1%，獲買家以750萬元承接，呎價約16,630元。

●中原黎宗文表示，沙田居屋廣林苑5月份暫錄約3宗買賣，屋苑C座高層14室，實用面積約384方呎，兩房間隔，議價後以已價自由市場售415萬元，呎價約10,807元。

●中原侯惠良稱，沙田花園城本月暫錄2宗成交，屋苑3期C座中層I室，實用面積約334方呎，兩房間隔，以488萬元易手，呎價約14,611元。原業主於2008年以152萬元購入單位，持貨約14年是次沽貨帳面獲利約336萬元，升值約2.2倍。

●世紀21奇豐周淑萍表示，火炭駿景園11座高層B室，實用面積約974方呎，三房連套房間隔，開價1,320萬元，減價70萬元，以1,250萬元成交，減幅約5.3%，呎價約12,834元。原業主於2008年1月以738萬元入市，至今帳面賺約512萬元，單位升值約69%。

●中原方翰達稱，大埔太湖花園5月暫錄約2宗買賣，包括1座中層D室，實用面積約451方呎，兩房間隔，望開揚景，放盤開價約710萬元，議價後以703萬元易手，呎價約15,588元。原業主於2019年4月以650萬元購入單位，持貨3年帳面獲利約53萬元，升值約8.2%。

●中原譚永康表示，元朗翠巒錄本月首宗成交，屋苑單號屋，實用面積1090平方呎，開價約1360萬元，議價後以1348萬元沽出，實用面積平均呎價12367元。原業主於2007年以830萬元購入上址，持貨15年帳面獲利約518萬元，升值約62.4%。

●中原王勤學稱，元朗富來花園B座高層5室，實用面積約283方呎，兩房間隔，以430萬元零議價沽出，呎價約15,194元。買家為上車客，日前於同區鐵路新盤未能中籤揀樓，隨即回流二手市場。原業主於2017年10月以373萬元買入單位，持貨4年多帳面獲利57萬元，升值約15%。

●祥益古文彬表示，屯門居屋兆康苑O座中層7室，實用面積約548方呎，三房間隔，累減30萬元，獲買家「由租轉買」承接，已補價自由市場成交價500萬元，呎價約9,124元，稍低於市價。

●祥益林英傑稱，屯門居屋兆麟苑K座高層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，未補價居二市場售340萬元，呎價約6,137元，新買家為區內綠表客。

●中原陳輝麟表示，青衣區本月累錄約40宗二手買賣成交，其中盈翠半島10座極高層C室，實用面積約673方呎，三房連套房間隔，享藍巴勒海景，原開價1,450萬元，本月降至1,340萬元，最後以1,313.8萬元沽出，呎價約19,522元。原業主於2007年9月以425萬元購入單位，持貨14年多帳面獲利888.8萬元，升值約2.1倍。

●中原黎景南稱，東涌映灣園5座低層D室成交，實用面積約685方呎，三房連套房間隔，享山景，叫價800萬元，放盤約三個月，新近以790萬元易手，呎價約11,533元，較同類單位本月初做價798萬元稍低。

－－－－－－