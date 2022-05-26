【樓災殺到？】10大藍籌屋苑相繼錄蝕讓 最慘係...

樓市交投明顯放緩，即使向來買賣宗數最多、樓價抗跌力較強的10大藍籌屋苑，於過去不足兩個月內，至少7個出現損手情況，而5月份繼天水圍嘉湖山莊及鴨脷洲海怡半島先後失守後，最新錄得茶果嶺麗港城兩房單位成交，約4年帳蝕約71萬港元。

中原洪金興表示，麗港城至少逾1年都未聞蝕讓，上述單位為6座低層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔，享公園景，日前就以655萬元成交，呎價約12,669元。據了解，原業主於2018年7月以726萬元買入，帳面貶值近10%。

事實上，除是次麗港城「蝕本」成交外，由4月份至今，沙田第一城、荔枝角美孚新邨、東涌映灣園、鰂魚涌太古城、嘉湖山莊及海怡半島等，都出現帳蝕或蝕使費成交。

即使交投量最多的上車屋苑，嘉湖山莊麗湖居一個兩房單位，早前僅售533萬元，約4年帳蝕約37萬元。另沙田第一城單於4月都錄至少3宗損手轉讓，套三房大戶以1,146.8萬元售出，約4年帳面虧損逾150萬元。

港島屋苑價格較硬淨，但近期都連環出現明賺實蝕成交。太古城鄱陽閣低層單位，上月只售868萬元，較2018年購入價帳面只漲約2%。海怡半島21座中層戶，本月以1,028萬元成交，約3年帳面只升值20萬元。

此外，失去交投量支持，近期成交價明顯回落。中原黎景南稱，映灣園5座低層D室，實用面積約685方呎，套三房間隔，放盤約3個月，獲投資者以790萬元承接，呎價約11,533元，較同類型單位月初做價低約1%。

資料顯示，同項目8座極高層單位，持貨不足兩年，即售1,080萬元，雖然辣招稅由買方支付，但樓價升幅僅約50萬元，扣除使費亦有機會損手。

至於鄰近青衣二手市場，近期都有寧願少賺沽貨情況。利嘉閣梁均耀稱，灝景灣1座中層D室，實用面積約537方呎，以838萬元易手，呎價約15,605元。新買家為新盤向隅客，原業主見買家新婚上車，加上為同校校友，即使有更高出價，都紛紛拒絕，持貨約4年，轉手帳面僅升值約38萬元。

中原黃國強指，同區盈翠半島12座高層E室，實用面積約777方呎，望全海景，開價1,620萬元，放盤逾一年，終以1,490萬元沽出，呎價約19,176元，低市價約4%，亦較銀行最高估價低約124萬元。

【居屋減價：景盛苑三房賣平9%】

新居屋供應持續增多，未補價第二市場樓價已見回落。粉嶺居屋景盛苑三房單位，減價後以389萬元售出，較市價低約9.5%。

信誠地產陳桂新稱，上述單位為B座中層3室，實用面積約603方呎，於1月以450萬元放盤，由於樓齡較高，未能以最長年期承做最高按揭，終減價61萬元售出，呎價約6,451元。同類型單位市價普遍達約430萬元。

各區居屋業主都減價出貨。世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳廣明苑D座高層13室，實用面積約530方呎，兩房間隔，上月以450萬元放售，及後一口價減20萬元，剛獲同區綠表買家以430萬元承接，呎價約8,113元。

為求套現，市場亦出現居屋近平手轉讓。中原陳鴻霆透露，馬鞍山錦泰苑A座中層7室，實用面積約650方呎，三房間隔，未補價市場開價約650萬元，減價20萬元，以630萬元易手，呎價約9,692元。原業主於2018年以590萬元購入，持貨約4年帳面獲利約40萬元，僅升值約6.8%。

【供應大增：高爾夫‧御苑呎租僅$22】

近年多個新盤相繼入伙，租盤數量大增，租金受壓。北區高爾夫‧御苑一個大單位，減租約2,000元租出，呎租僅約22元，料屬項目近期低位。

市場消息透露，上述單位為8座低層戶，實用面積約1,047方呎，月租開價約2.5萬元，減至2.3萬元租出，減幅約8%。若以去年購入價計，回報率約1.8厘。據了解，原業主持有該盤約30伙，近期積極放租，市傳部分單位獲大機構承租。

啟德亦是近年租盤新供應「重災區」，近日都有減租個案。美聯黃家樂表示，區內龍譽1A座中高層C室，實用面積約245方呎，開放式間隔，原先叫租1.3萬元，放盤約一星期，調減500元，以1.25萬元租出，減幅約3.8%，呎租約51元，業主於2021年1月以約583萬元購入單位。