日本通脹持續升溫　企業高度關注圓匯走向

全球通脹勢如破竹，就連日本近期的通脹水平都罕有達標，惟日圓貶值亦跌至20年低位，觸及政商界神經。有外媒統計，自4月1日以來，東證指數上市公司在財報電話會議和說明會上提及「日圓」字眼多達113次，乃自2019年第四季度財報會議期間被提及130次以來的最高水平，反映如今企業高度關注匯率表現，預計6月底前季度末這些企業對日圓的提及頻率會繼續增多。日圓兌每美元周二曾高見126.56，相當於每百日圓兌6.2港元。

日本央行周四公布當地月度企業服務價格指數，上月按年增1.7%，按月升0.4個百分點，增幅逾兩年來最快。增幅主要受海外貨運成本上升帶動，同時酒店和廣告等價格均錄上升，因很多服務業公司正開始轉嫁成本予消費者。服務價格走勢為日本央行其中一個主要監察數據，以決定何時收緊目前仍極度寬鬆的貨幣政策。

除了服務業價格上漲，民眾日常的飲料零食亦開始嶄露加價勢頭，尤其小麥和油作原料的製品。以泡沫豐盈和濃濃麥香聞名的日本麒麟啤酒將在10月開始加價，包括家庭裝啤酒將加價6至13%，進口洋酒加幅約7至17%，為約14年來首次加價，同業朝日啤酒亦將於同月上調162款酒類商品價格。

此外，製作「百力滋」的食品公司固力果(Glico)將在8月起陸續上調157款商品價格，加幅介乎3至24%，為7年來首次加價。日本央行行長黑田東彥指，保持低利率有助推動工資和服務價格增長，近期成本推動的通脹很大機會是暫時的，除非看見強勁的本地需求。

歐洲方面，英國財政大臣辛偉誠將宣布新一輪財務支緩計劃，以紓緩民眾生活成本壓力，料將從能源方面入手，包括向能源企業徵收暴利稅等措施，荷蘭國際集團(ING)料計劃將利好英鎊。英鎊兌美元周四最多回升0.34%，最高見1.2619；英鎊兌港元則高見9.9049。