阿里不提供財年業績指引　首度披露螞蟻股息

阿里首席財務官徐宏表示，考慮到疫情帶來的不確性，故今次暫停發布全年業績指引。不過他提到，本財年將聚焦於幾項目標，包括產生可持續高質量收入、着力優化成本結構、建設節能型雲計算基礎設施；以及保持產生建康現金流的能力。

管理層表示，經歷這輪疫情之後，相信客戶會有更大的存貨的需求；並提到接下來「618」購物節作為年中重要的節點，商家們抱有巨大熱情，希望追回此前的一些損失。從商家報名踴躍程度、核心商品數量來看，趨勢顯著好過與去年同期。管理層又提到近日有關內地政府提出的政策，指當局支持平台經濟健康發展。

至於作為阿里增長引擎之一的雲業務，亦有放緩迹象，上季度收入增長12.48%至189.71億元。阿里巴巴主席張勇解釋，這是由於疫情下放緩項目交付延期、互聯網行業客戶增速減慢，以及某主要客戶逐步停止在海外使用阿里雲公有雲服務等多重因素的影響。不過他強調，互聯網以外各產業的數碼化進程「是高度確定的」。他又引述產業預測指，2025年中國雲計算市場將達1萬億元。

另外，阿里亦在財報中首次披露了螞蟻集團分派的股息。截至3月31日，阿里應收股息為39.45億元，按持股比例推算，螞蟻此次利潤分配規模超過百億元。螞蟻集團回應稱，本次利潤分配方案着眼於公司長期可持續發展和股東合理回報，綜合考慮了財務狀況、經營發展規劃等因素。

螞蟻還透露，公司主要股東杭州君瀚和杭州君澳的自然人股東自願承諾，收到的相應股息將留存在這兩家企業層面，用以增強其財務實力和對螞蟻的資本補充能力。另外，截至3月底止年度，螞蟻為阿里帶來了240.84億元權益法核算的投資收益。