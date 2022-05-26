白石角項目加推58伙　將軍澳獨立屋逾半億成交

新盤市場氣氛熱鬧，發展商積極推盤。大埔白石角最新公布原價加推58伙。另一邊廂，將軍澳有獨立屋以逾半億元、雙破頂沽出。

●大埔白石角Silicon Hill加推58伙

新推出單位涵蓋一房至兩房間隔，實用面積介乎219至463方呎，折實售價由約498.8萬至787.7萬元，折實呎價由16,658至20,254元。發展商表示，由於單位景觀座向與價單1號所涵蓋之單位不同，屬原價加推。

一房入場單位為2座1樓B8室，實用面積291方呎，折實呎價約17,072元。是次首度推出兩房梗廚單位，該類入場單位包括2座2樓A1室，實用面積463方呎，折實售價776.68萬元，折實呎價約16,775元。

●青衣明翹匯下周一起招標發售8伙

該集團營業及市務總監顏景鳳表示，項目至今累售720伙，套現逾48億元，平均成交呎價約16,500元。項目今(26日)率先開放四房示範單位予傳媒預覽，該單位為2座29樓A室，實用面積808方呎，將接受公眾預約參觀。至於6伙頂層複式戶會部署第3季或第4季招標，目標呎價約4萬元，有望挑戰區內新高。

●將軍澳天晉IIIA獨立屋成交雙破頂

●沙田星凱．堤岸明日發售426伙

中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱．堤岸日前公布銷售安排，周五(27日)發售426伙，價單形式佔327伙，折實入場費約569萬元起，折實平均實用呎價約2.27萬元，另有99伙以招標形式發售，包括實用面積逾2,000方呎複式單位，呎價有望創項目新高。

項目將安排三個全新三房示範單位，包括實用面積945方呎交樓標準及連裝修示範單位，以及一個實用面積774方呎交樓標準單位，計劃於周末安排VIP參觀，下周供傳媒預覽。中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍表示，星凱．堤岸至今累售833伙，套現約83.6億元。

●大埔白石角朗濤下周一賣9伙兩房戶

據價單顯示，上述單位實用面積由752方呎至781方呎，間隔為兩房或兩房連儲物室，扣除最高折扣21%或24%後，折實價介乎約1182.3萬元至約1825.6萬元，折實呎價由15,138元至24,244元。

●石硤尾緹山頂層連天台戶下周一起招標發售

●旺角利奧坊．壹隅一房售601萬

為配合項目最新的銷售部署，利嘉閣地產向該盤及同系的尖沙咀本木的買家送出端午節置業禮遇。該行總裁廖偉強表示，由明(27日)起至6月30日期間，經該行購買上述兩盤的一手住宅一房或以上單位之各首6名買家，可獲贈「五星級酒店雙人2日1夜Staycation」，每個價值約5,000元。

●錦上路站柏瓏系列累售1,351伙

項目最新以691.76萬元沽出9座2樓B3室，為實用面積353方呎的一房單位，呎價19,597元。而整個系列項目亦已累售1,351伙，共套現逾123億元。

●鰂魚涌THE HOLBORN開放式戶呎價約25,240元

恒基地產發展的鰂魚涌THE HOLBORN最新以約557.8萬元沽出8樓B9室，為實用面積221方呎的開放式單位，呎價約25,240元。