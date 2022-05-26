白石角項目加推58伙 將軍澳獨立屋逾半億成交
2022年05月26日 22:03
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新盤市場氣氛熱鬧，發展商積極推盤。大埔白石角最新公布原價加推58伙。另一邊廂，將軍澳有獨立屋以逾半億元、雙破頂沽出。
●大埔白石角Silicon Hill加推58伙
新鴻基地產(00016)大埔白石角Silicon Hill，剛剛公布加推第2號價單，涉及58伙，維持最高17.5%折扣優惠，折實平均呎價17,335元。
新推出單位涵蓋一房至兩房間隔，實用面積介乎219至463方呎，折實售價由約498.8萬至787.7萬元，折實呎價由16,658至20,254元。發展商表示，由於單位景觀座向與價單1號所涵蓋之單位不同，屬原價加推。
一房入場單位為2座1樓B8室，實用面積291方呎，折實呎價約17,072元。是次首度推出兩房梗廚單位，該類入場單位包括2座2樓A1室，實用面積463方呎，折實售價776.68萬元，折實呎價約16,775元。
●青衣明翹匯下周一起招標發售8伙
現樓項目推出單位招標發售。佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯，上載最新銷售安排，推出8伙由下周一(30日)起招標發售。上述單位實用面積755方呎至808方呎，戶型涵蓋三房至四房間隔，全部均附設連廁工作間。招標期為5月30日至7月31日，期間每日下午4時招標，下午5時截標。
該集團營業及市務總監顏景鳳表示，項目至今累售720伙，套現逾48億元，平均成交呎價約16,500元。項目今(26日)率先開放四房示範單位予傳媒預覽，該單位為2座29樓A室，實用面積808方呎，將接受公眾預約參觀。至於6伙頂層複式戶會部署第3季或第4季招標，目標呎價約4萬元，有望挑戰區內新高。
●將軍澳天晉IIIA獨立屋成交雙破頂
新地(00016)旗下將軍澳天晉IIIA，周四(26日)以招標形式售出H6獨立屋，實用面積1,594方呎，三房間隔，連1,440方呎花園，並設私人游泳池，以5,124.71萬元成交，成交呎價為32,150元，成交金額及呎價均創項目新高。據悉，該盤僅餘一幢獨立屋待售。
●沙田星凱．堤岸明日發售426伙
中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，旗下沙田星凱．堤岸日前公布銷售安排，周五(27日)發售426伙，價單形式佔327伙，折實入場費約569萬元起，折實平均實用呎價約2.27萬元，另有99伙以招標形式發售，包括實用面積逾2,000方呎複式單位，呎價有望創項目新高。
項目將安排三個全新三房示範單位，包括實用面積945方呎交樓標準及連裝修示範單位，以及一個實用面積774方呎交樓標準單位，計劃於周末安排VIP參觀，下周供傳媒預覽。中洲置業助理營銷策劃總監符錫龍表示，星凱．堤岸至今累售833伙，套現約83.6億元。
●大埔白石角朗濤下周一賣9伙兩房戶
發展商積極推售新盤餘貨，鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，加推涉及9伙的新價單，並同步最新上載銷售安排，將於周一(30日)起以先到先得形式發售上述單位。
據價單顯示，上述單位實用面積由752方呎至781方呎，間隔為兩房或兩房連儲物室，扣除最高折扣21%或24%後，折實價介乎約1182.3萬元至約1825.6萬元，折實呎價由15,138元至24,244元。
●石硤尾緹山頂層連天台戶下周一起招標發售
嘉里建設(00683)旗下石硤尾緹山，亦推出位於第1座7樓A室的頂層連天台戶於下周一起招標發售。該單位實用面積3,017方呎，採四房間隔，連2,111方呎天台，380方呎前庭及91方呎平台。招標期為5月30日起至6月30日，期間每日招標截標。
●旺角利奧坊．壹隅一房售601萬
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊．壹隅，至今累沽104伙，包括今(26日)最新沽出2座20樓F室，為實用面積255方呎的一房單位，成交價為約601萬元，呎價約23,570元。
為配合項目最新的銷售部署，利嘉閣地產向該盤及同系的尖沙咀本木的買家送出端午節置業禮遇。該行總裁廖偉強表示，由明(27日)起至6月30日期間，經該行購買上述兩盤的一手住宅一房或以上單位之各首6名買家，可獲贈「五星級酒店雙人2日1夜Staycation」，每個價值約5,000元。
●錦上路站柏瓏系列累售1,351伙
項目最新以691.76萬元沽出9座2樓B3室，為實用面積353方呎的一房單位，呎價19,597元。而整個系列項目亦已累售1,351伙，共套現逾123億元。
●鰂魚涌THE HOLBORN開放式戶呎價約25,240元
恒基地產發展的鰂魚涌THE HOLBORN最新以約557.8萬元沽出8樓B9室，為實用面積221方呎的開放式單位，呎價約25,240元。