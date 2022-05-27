東方日報B1：阿里核心純利連跌3季　美股價照飆

阿里上季錄得列帳股東應佔虧損162.41億元，為2021年首季之後再次「見紅」，主因持有上市公司股權投資的市場價格下跌，季內利息收入及投資淨損失為367.08億元。

主席張勇表示，疫情衝擊對阿里各項業務都產生不同程度的衝擊，4月份整體收入出現低個位數的負增長。「淘寶系」實物成交按年降幅略高於10%，上月爆疫城市的商品交易總額(GMV)佔比超過整體淘寶系GMV的一半，尤其是上海、深圳及其周邊城市同時也是重要的商家聚集地，因此供應鏈及物流中斷造成廣泛影響。不過，張又指，「到目前為止，我們看到社會物流體系相比於4月已經有很大程度的恢復。」

集團上季中國商業零售收入按年增長7.02%，其中客戶管理收入按年大致持平，計入批發商業後，中國商業收入按年增長7.62%，國際商業收入則按年升6.85%。截至3月止一年，中國商業業務年活躍消費者(AAC)9.03億名，按年增長8,900萬名，整體中國市場突破10億名，提前兩年達標，全球範圍約13.1億名。

管理層表示，內地當局支持平台經濟健康發展，又相信經歷這輪疫情後，客戶會有更大的存貨需求，接下來「618」購物節作為年中大事，商家們抱有巨大熱情，希望追回此前的一些損失，從報名踴躍程度和核心商品數量來看，趨勢顯著好過去年同期。

被視為增長引擎的雲業務繼續放緩，上季收入按年僅增12.48%。張勇解釋，這是由於疫情下項目交付延期、互聯網行業客戶增速減慢，以及某主要客戶逐步停止在海外使用阿里雲公有雲服務等。互聯網以外各產業數碼化進程「高度確定」。

另外，上季來自螞蟻集團的權益法核算投資收益為72.75億元，按年微增1.29%，3月底止年度為240.84億元，增長由前一年度269.89%，降至僅22.29%。阿里還首次披露，截至3月底，應收螞蟻股息為39.45億元，按持股約三分一，螞蟻利潤分配超過百億元，螞蟻稱已綜合考慮財務和發展規劃。

阿里首席財務官徐宏稱，鑑於疫情的不確定性，暫停發布全年業績指引；本財年將聚焦於可持續高質量收入和產生健康現金流、改善成本結構、建設節能型雲計算基礎設施。