美國按揭貸款利率創逾兩年最大降幅

外媒報道，美國按揭貸款利率創下兩年多來最大降幅，在今年借貸成本大幅上漲之後，讓買樓人士稍為鬆了一口氣。

房地美在周四(28日)的聲明中表示，30年期貸款的平均利率從上周的5.25%，跌至5.1%，是2020年4月以來的最大降幅。不過，利率仍遠高於去年年底的3.11%。按照目前的30年期平均利率，貸款30萬美元的借款人每月需要還款1,628美元，比去年年底高出約346美元。

雖然本周抵押貸款利率下降，但過去四個月的快速上升已經開始對需求造成影響。根據本周發布的政府數據，新樓銷量已經下降至疫情爆發以來最低水平。二手住宅交易也在下降。

聯儲局正在提高利率以應對通脹，給住宅買家帶來了負擔能力方面的擔憂。按揭貸款銀行家協會周四公布的數據顯示，由於利率和樓價上升，4月新購房申請的按揭貸款還款中值數字按月增長8.8%。

房地美首席經濟學家Sam Khater在一份聲明中說，由於經濟面臨多重阻力，按揭貸款利率連續第二周下降，儘管近期按揭貸款利率下降，但房地產市場明顯放緩，而且減速正在蔓延到經濟的其他領域，例如耐用品消費支出。