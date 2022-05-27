美股道指收漲516點　納指升逾2%

美國聯儲局議息會議紀錄揚言或在未來數次議息會議加息半厘，展現其打擊通脹的決心。美股3大指數周四(26日)做好，道指收報32,637點，升516點或1.61%；標指收報4,057點，升79點或1.99%；納指收報11,740點，升305點或2.68%。

聯儲局周三公布5月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄顯示，多數聯儲官員認為，在緊接的6月和7月各加息0.5厘將「非常合適」，並反映聯儲局致力對抗通脹的決心，「所有與會者均重申他們必需透過方法穩定價格的強烈承諾與決心。」，又稱「要達成目標，與會者均同意委員會需加緊步伐把貨幣政策傾向中性，透過調高聯邦基金利率和「縮表」(即縮減資產負債表)達成。」

會議紀錄共提及「通脹」一詞60次，部分聯儲官員縱使相信聯儲局政策有助紓緩通脹狀況，仍表達對價格上升的憂慮。此外，官員亦注意到俄烏戰爭和中國的封城措施將加劇通脹。

數據方面，美國首季國內生產總值(GDP)經修訂後按季跌幅為1.5%，預期為跌1.3%。上周首申領失業救濟人數為21萬人，略低過預期的21.5萬人；截至前周持續申領人數134.6萬人，高過預期的131萬人。

企業消息方面，億萬富豪馬斯克的Twitter收購事件再有新發展，據周三(25日)美國證券交易委員會(SEC)文件顯示，馬斯克將再提供62.5億美元的股權融資，以抵銷同等規模的抵押貸款，使其融資規模增至335億美元，支持其440億美元收購Twitter的交易，意味即使目前交易暫遭「擱置」，馬斯克最終仍有意達成交易，Twitter股價收市升6.61%，報39.52美元。

有「科技女股神」之稱的方舟投資(Ark Invest)創始人伍德(Cathie Wood)旗下創新的交易所買賣基金(ETF)(ARKK)分別於周一(23日)和周二(24日)增持Zoom，使其佔比達9.06%，成為基金最大重倉股，Zoom股價升4.55%，收報107美元。