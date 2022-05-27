道指升516點　紐油高收3.4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.76；港匯見7.8487；離岸人民幣(CNH)報6.764；美元兌日圓處127；歐元報1.0729，英鎊報1.2613。金價處1,852.17美元。布油報114.46美元，紐油處114.14美元。比特幣報2.93萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水近500點。

●道指收報32,637點，升516點或1.61%；標指收報4,057點，升79點或1.99%；納指收報11,740點，升305點或2.68%。

●美國首季國內生產總值(GDP)經修訂後按季跌幅為1.5%，預期為跌1.3%。

●美國上周首申領失業救濟人數為21萬人，略低過預期的21.5萬人。

●服裝品牌Gap公布，上季淨虧損1.62億美元，去年同期為淨利潤1.66億美元，每股虧損0.44美元，市場預期虧損0.07美元。Gap股價盤後暴跌13.22%，報9.65美元。

●港股ADR指數全日做好，按比例計算，收報20,621點，升505點或2.45%。

●即月恒生指數夜期收報20,670點，升619點，高水554點，成交27,596張。

●美國聯儲局副主席布雷納德(Lael Brainard)表示，該局正在考慮各種手段，在美國政府如果決定發行數碼美元的情況下緩和對商業銀行存款的影響。

●紐約7月期油收報每桶114.09美元，升3.76美元或3.4%，創自3月23日以來收市新高；布蘭特7月期油收報每桶117.4美元，升3.37美元或2.95%，連升6日，創自3月25日以來收市新高。

●紐約6月期金收報每安士1,847.6美元，升0.07%。

●英國富時100指數收報7,564點，升42點或0.56%；法國CAC指數收報6,410點，升111點或1.78%；德國DAX指數收報14,231點，升223點或1.59%。

●美國4月二手房屋買賣合約指數按月下跌3.9%，跌至兩年來最低，跌幅亦大過市場預期，或反映借貸成本大幅上漲以及樓價高企，正在抑壓置業需求。