中國經濟：首4個月規模以上工業企業利潤按年增3.5%

國家統計局公布，4月全國規模以上工業企業實現利潤總額按年下降8.5%，今年首4個月實現利潤總額約2.6萬億元人民幣(下同)，按年增長3.5%。

首4個月規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額9,219.5億元，按年增長13.9%；股份制企業實現利潤總額19,961.5億元，增長10.7%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額6,030.6億元，下降16.2%；私營企業實現利潤總額7,651.4億元，下降0.6%。

國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，首4個月利潤增速較1至3月份回落5個百分點。分門類看，採礦業利潤按年增長1.46倍，繼續保持快速增長。單計4月，採礦業利潤按年增長1.42倍，製造業利潤下降22.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業利潤下降26.8%。部分地區和行業受疫情影響較大，下拉工業企業利潤增速明顯。主要行業中，汽車製造業受衝擊較為明顯，影響製造業4月份當月利潤下降6.7個百分點。

統計局指，總體看，工業企業受國內疫情短期衝擊及國際形勢更趨複雜嚴峻等因素影響，4月份利潤短期承壓明顯，但隨着內地疫情形勢總體趨於穩定，企業復工復產有序推進，進一步減輕市場主體負擔的各項政策效應不斷釋放，工業企業效益狀況將逐步恢復。