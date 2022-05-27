安永擬分拆審計與諮詢業務　規模為Big Four廿年來最大

外媒報道，為避免利益衝突，會計師行安永(Ernst & Young)考慮分拆其全球審計和諮詢業務，為四大會計師事務所(Big Four)20年來規模最大的一次分拆。

近日，據知情人士透露，安永的高級合夥人正研究這一提議，這是一個大膽的嘗試。利益衝突一直困擾着審計行業，並導致英國對四大會計師事務所採取監管行動。

英國會計監管機構(the UK accounting watchdog)在2020年6月時，要求四大會計師事務所在4年內分拆審計和諮詢業務，以改善企業報告。此外，四大會計師事務所被要求提交實施「業務分離」的計劃，該計劃需在2024年6月前完成。

這並不是四大會計師事務所首次被要求分拆審計和諮詢業務，自2001年的安然(Enron)公司破產案後，安永、畢馬威(KPMG)、普華永道(PwC)相繼出售或剝離自己的諮詢業務部門，德勤因承受得到壓力而未有分拆諮詢業務。不過數年後，四大會計師事務所陸續重新啟動諮詢業務，並展開連串收購行為。

自2001年安然事件後，業界加強對審計獨立性的要求，當時共識是會計師事務所同時為審計客戶提供諮詢業務，會引發利益衝突，進而影響他們執業的獨立性。事實上，審計與諮詢捆綁導致利益衝突。審計業務產生的是監督作用；諮詢則是企業花錢買服務，為企業營運做規劃。當四大會計師事務所壟斷全球逾90%上市公司的審計業務，將諮詢業務捆綁銷售，左手交右手的情況就難以避免。

媒體引述知情人士表示，安永的高級合夥人一直在討論重組其全球業務的方案，分離其審計業務。另一位知情人士指，安永將保留稅務等領域的專家，以支持公司審計。然而，安永的舉動令人意外，可能引來監管機構的嚴格審查，並迫使其競爭對手考慮倣效。