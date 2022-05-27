【高盛推介】阿里業績後急彈 美團上試170元
2022年05月27日 10:40
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(27日)跌約1.5%及在收市後公布業績，截至3月底止季度，非公認會計準則淨利潤197.99億元人民幣，按年跌24%。而2022財年的非公認會計準則淨利潤則達1,363.88億元人民幣，按年跌21%。阿里周五(28日)早段急漲，最高見92.4港元，突破半個月高位。現報91.25元，升約12.5%。
美團周四跌約0.7%，周五早段亦發力反彈上試170元，最高見169.4元。現報165.4元，升約4.3%。美團將於下周四(6月2日)公布今年首季業績，市場料非國際財務報告準則計量，經調整淨虧損料介乎38.94億至50.99億元人民幣，按年擴大0.05%至31%。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續吸納阿里好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約2,860萬元。淡倉則於周四獲資金轉向流入，有約250萬元。
美團方面，亦見近期資金持續吸納好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,150萬元。
觀察港股通資金流向，周四錄得約4,300萬元資金淨買入美團。
阿里購17147，行使價105元，2022年10月26日到期，實際槓桿4.3倍，高槓桿、低街貨。
阿里購15023，行使價109.98元，2022年11月23日到期，實際槓桿4.3倍，價外、中期。
阿里牛66845，收回價75元，行使價73元，換股比率100，槓桿比率5.0倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
阿里沽12962，行使價78元，2022年9月21日到期，實際槓桿3.6倍，高槓桿、低街貨。
阿里熊51942，收回價110元，行使價112元，換股比率100，槓桿比率4.2倍，近20元收回距離遠熊。
投資者如看好美團，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的美團購(15022)。熱門選擇可留意年期約4個月的美團購(15108)。牛證方面可留意屬近牛的美團牛(51274)，與現價有約15元收回距離。
美團購15022，行使價192.9元，2022年8月23日到期，實際槓桿5.3倍，貼價。
美團購15108，行使價209.08元，2022年9月27日到期，實際槓桿5.0倍，熱門條款。
美團牛51274，收回價150元，行使價147元，換股比率500，槓桿比8.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡美團，認沽證方面的高槓桿選擇可留意年期約3個月的美團沽(12967)。貼價選擇可留意年期約3個月的美團沽(13985)。熊證方面可留意屬遠熊的美團熊(66042)，與現價有約25元收回距離。
美團沽12967，行使價116.78元，2022年9月7日到期，實際槓桿4.0倍，高槓桿。
美團沽13985，行使價148.48元，2022年8月17日到期，實際槓桿3.9倍，貼價。
美團熊66042，收回價190元，行使價193元，換股比率500，槓桿比率5.8倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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