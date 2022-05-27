港美會計師資格互認協議終止　業界預計影響不大

香港會計師公會(HKICPA)早前公布，自2011年起，與美國專業會計機構U.S. International Qualifications Appraisal Board(IQAB)簽訂的互認雙方會計師資格協議，將在今年底到期後不再延續。公會在網站指，在過去3年期間，IQAB與公會就互認協議商討，希望美國的經驗可取代香港的本地經驗，讓IQAB會員直接成為香港職業會計師，雙方就此未能達成共識，因此協議不獲繼續。

公會表示，為確保海外申請者在香港從事審計工作時，了解香港相關法規的要求及達至一定專業水平，要求IQAB會員需具備一年香港本地經驗的條件，因此公會與IQAB未能達成共識以延長雙方的互認協議。

有會計界人士估計，當安排取消後，港人到美國執業或需要考取更多資格試，但相信不會對本港營商環境造成重大影響，目前仍有相若機制認可美國會計資格。他指出，香港會計師要有最少4年認可工作經驗才可申請執業證書，其中一年是在公會註冊成為會計師後取得的本地經驗。他續稱，海外申請人要有一年本地經驗，因要確保其熟悉本港法律，不少與港有互認協議的地方也要求申請人要有當地工作經驗，但美國則沒相關要求。

在取消互認安排後，勢將影響持本港會計師資格人士往美國執業。他表示，本港會計師若要取海外資格多數選擇英國及加拿大等地，到美國的不多；海外會計師若要取得香港資格，若兩地沒互認協議，本港會逐一審視個案，包括申請人在當地考取專業資格時的考核內容等，由於港美曾有互認協議，相信本港對美國的課程結構等都熟悉，預計日後審批申請個案時與現時分別不會很大。