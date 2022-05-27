【高盛推介】美股周四大漲　資金留意淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲於本周三(25日)公布議息記錄，資料顥示委員料6月及7月將各加息半厘，但後續鷹派預期降溫，美股低位反彈。美股周四(26日)受零售股及晶片股等帶動下大漲，當中三大指數的納指升幅最大約2.8%，升逾330點。而道指及標指亦分別升516點及79點，升1.6%及約2%。

觀察個股輪證資金流向，可見納指好倉於本周三錄得約20萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約70萬元。

道指方面，淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約830萬元。

納指購10421，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、中期、低街貨。

道指購10422，行使價32,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.2倍，市場上最貼價條款認沽證。

納指沽10373，行使價11,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿。

道指沽10401，行使價27,380點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.6倍，市場上2個月期以上產品中，槓桿最高。

標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.7倍，貼價。

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