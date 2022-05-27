【高盛推介】美股周四大漲 資金留意淡倉
2022年05月27日 11:29
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美聯儲於本周三(25日)公布議息記錄，資料顥示委員料6月及7月將各加息半厘，但後續鷹派預期降溫，美股低位反彈。美股周四(26日)受零售股及晶片股等帶動下大漲，當中三大指數的納指升幅最大約2.8%，升逾330點。而道指及標指亦分別升516點及79點，升1.6%及約2%。
觀察個股輪證資金流向，可見納指好倉於本周三錄得約20萬元資金流入後，昨日獲資金轉向沽出。淡倉於周四獲資金轉向流入，有約70萬元。
道指方面，淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約830萬元。
納指購10421，行使價13,500點，2022年12月16日到期，實際槓桿6.8倍，貼價、中期、低街貨。
道指購10422，行使價32,800點，2022年9月16日到期，實際槓桿10.2倍，市場上最貼價條款認沽證。
投資者如計劃以美指認沽證部署對沖，納指方面可留意年期約4個月，屬高槓桿的納指沽(10373)。道指方面可留意屬市場上2個月期以上認沽證中，槓桿最高的道指沽(10401)。標指方面可留意件期約4個月，屬貼價的標指購(10395)。
納指沽10373，行使價11,450點，2022年9月16日到期，實際槓桿6.6倍，高槓桿。
道指沽10401，行使價27,380點，2022年9月16日到期，實際槓桿9.6倍，市場上2個月期以上產品中，槓桿最高。
標指沽10395，行使價3,788點，2022年9月16日到期，實際槓桿7.7倍，貼價。
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