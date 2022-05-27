姚浩然：港股21000點有阻力　阿里巴巴博上「紅底」

時富財富管理董事總經理姚浩然認為，市場仍然觀望美國通脹情況，今晚美國亦有核心個人消費支出價格(PCE)數據出爐，相信可用作判斷美國通脹是否已到高位及放緩。市場開始逐漸消化近期多間公司公布的業績，姚預期，港股會維持在20,000點至21,000點水平上落，如人民幣轉強、中美關係有所改善及通脹問題降溫，可有望令港股持續反彈，短期的阻力位會在21,000點水平，如能升穿或企穩21,000點，下一個關口會是21,500點。