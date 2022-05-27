姚浩然：港股21000點有阻力 阿里巴巴博上「紅底」
2022年05月27日 11:31
東網電視更多新聞短片
時富財富管理董事總經理姚浩然認為，市場仍然觀望美國通脹情況，今晚美國亦有核心個人消費支出價格(PCE)數據出爐，相信可用作判斷美國通脹是否已到高位及放緩。市場開始逐漸消化近期多間公司公布的業績，姚預期，港股會維持在20,000點至21,000點水平上落，如人民幣轉強、中美關係有所改善及通脹問題降溫，可有望令港股持續反彈，短期的阻力位會在21,000點水平，如能升穿或企穩21,000點，下一個關口會是21,500點。
阿里巴巴(09988)周四(26日)公布業績，姚認為，雖然整體業績好過預期，但按商品交易總額(GMV)看，增長則只有單位數。他指出，相信與內地今年有不少地方因疫情影響物流運輸有關，連帶網購業務受影響，接下來就要視乎中央刺激經濟和消費的政策。姚預計，阿里巴巴會在90港元左右整固，之後有望挑戰100元。但他表示，現時對網購業務持一定戒心，尤其是某些視頻公司發展網購業務，令競爭更大，影響增長空間和毛利率，盈利增長動力會較慢，投資者要相對審慎。
國際油價周四(26日)創兩個月高位。姚認為，雖數據顯示全球的石油供需漸趨平衡，但亦要考慮俄羅斯的情況，因為俄羅斯日均油產約有500萬桶，一旦西方國家制裁俄羅斯石油銷售，有可能造成市場供不應求，令油價進一步上揚。他表示對今年的油價比較樂觀，「三桶油」中，他較睇好中國海洋石油(00883)，按照第一季每股盈利看，全年每股盈利有望在3元人民幣以上，他建議投資者可在11.1元至11.2元吼位買。