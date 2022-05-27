報告：香港為東盟企業理想海外上市地

香港貿易發展局與建銀國際合作進行的研究報告指出，香港為東盟企業理想的海外上市地點。

貿發局指，隨着「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)於2022年初生效，加強區內經濟一體化，促進亞洲項目對資金的需求，特別是東盟企業在中國內地，或是中國企業在東盟區內的項目。香港定位正可為企業提供滿足雙向融資需求的理想平台。

建銀國際則表示，對於正認真考慮通過海外上市集資的東盟企業管理層來說，是次報告分析詳盡。香港是尋求海外融資的東盟企業上市的首選地點。

報告提到香港吸引東盟企業的因素，包括多元化的金融市場、為海外投資融資項目提供的專業服務、容易接觸多樣化投資者、通往內地的橋樑、有力的監管系統，以及與東盟鄰近時區帶來的方便。

部分受訪者表示，香港應加強在東盟國家的推廣，以提高當地企業對香港的認知。部分東盟企業明顯需進一步了解香港上市機制和相關政策的最新發展。

報告中的受訪者指，在東盟地區，除消費品及相關服務、大宗商品等主要行業外，新興行業如生物科技、高科技企業和金融科技，充滿發展潛力。環境、社會和公司治理(ESG)投資因素在東南亞亦愈趨重要。受訪者認為，香港通過優化海外發行人上市機制、新設的特殊目的收購公司(SPAC)上市機制，以及為房地產投資信託企業提供的上市優惠等，將可再鞏固其作為東盟主要和新興行業上市首選地點的地位。香港對於東盟集團對ESG投資資金日益增長的需求亦應付自如，處有利地位。

此外，香港可透過加強與東盟國家交易所的合作，推廣企業來港作雙重或第二上市。

另一方面，報告探討馬來西亞企業在海外上市情況。在非東盟的主要證券交易所中，在港交所上市的馬來西亞企業數量稱冠。馬來西亞的快速增長信息技術領域和初創企業都有可能通過特殊目的收購公司(SPAC)上市機制，成為有潛力將來在港上市的企業。