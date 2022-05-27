加強布局新界西北！發展商向城規會申改劃土地用途

文件顯示，上述兩幅土地規模相若，位置上可劃為南北兩個區域，其中位於北面的地盤靠近濕地保護區，佔地約491,138方呎，現為「康樂」地帶，申請人要求改劃為「住宅(丙類)1」用途，以1.23倍地積比率，興建9幢3至16層高住宅樓宇，涉及1,249伙，住宅樓面約593,333方呎，另設約10,764方呎面積作會所等非住宅用途。

而南面的一幅土地面積約467,844方呎，地皮南方為文苑村，目前劃作「康樂」及「住宅(丙類)」地帶，申請人同樣提出改劃為「住宅(丙類)1」用途，擬議地積比率1.28倍，擬建9幢3至16層高住宅，提供1,228個單位，住宅樓面約562,677方呎，另有兩幢非住宅建築物，面積約36,168方呎，用作住客會所、以及商業與有蓋交通上落客設施。

新地發言人指出，兩幅地皮鄰近規劃中的北環綫牛潭尾站，擬議方案將配合北部都會區發展策略和北環綫最新進程，發揮「新田/落馬洲發展樞紐」和鐵路效益，配合政府增加土地房屋供應政策，緩解房屋供應短缺的問題。

申請地點已為「熟地」，於2016年已獲批准作低密度住宅洋房發展。該集團認為，因應社會對房屋殷切需求、政府規劃上的改變和北環綫的最新進展，需要適當提高地積比率，以釋放土地的發展潛力。而申請地點附近住宅以「花園式洋房」為主，是次改劃申請將提供中、小型住宅，豐富附近房屋供應組合，提供更多元化的居住選擇，達到「職住平衡」。

至於申請地點的東面一帶土地現正進行《牛潭尾地區的土地用途檢討》，預計該區將用作高層公共運輸導向型發展。是次申請屬低至中層發展項目，將採用階梯式設計，住宅大廈從16層遞減至3層，以配合周遭的景觀。同時，改劃申請範圍內的住宅群均會沿地盤東面界線往後移，使住宅大廈與毗鄰的牛潭尾排水道，形成寬闊間距。騰出的空間將會發展池塘及園境區，對視覺、通風及生態均有積極作用，務求打造該處成為宜居、宜業、交通方便、設施完善的社區。