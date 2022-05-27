樓價指數偏軟　按周回落0.38%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL報181.15點，按周回落約0.38%，指數連續5周於180點到182點窄幅徘徊，累升約1%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.04點，按周跌0.53%，近5周於182點到184點窄幅徘徊，累升約0.7%。CCL(中小型單位)報180.38點，按周跌0.48%，近5周於180點到182點窄幅徘徊，累升0.78%。最新指數反映5月初美國宣布加息半厘當周市況。

至於CCL(大型單位)指數連升5周，是自2021年8月的近41周以來首見，追趕早前落後的升幅。該指數最新報185.05點，按周升0.12%，創14周新高，5周累升約2.06%。

而四區樓價走勢各自反覆。港島CCL_Mass報184.90點，按周跌0.79%，連跌3周共1.75%。九龍CCL_Mass報174.43點，按周升0.12%，結束2周連跌。新界東CCL_Mass報196.24點，按周跌0.60%，上周指數創13周新高後回軟。新界西CCL_Mass報168.87點，按周跌1.06%。

樓價見底回升8周計，CCL累升2.15%，CCL Mass累升1.64%，CCL(中小型單位)累升1.83%，CCL(大型單位)累升3.70%。港島CCL_Mass累升2.66%，九龍CCL_Mass累升1.12%，新界東CCL_Mass累升0.72%，新界西CCL_Mass累升1.89%。