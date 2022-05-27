道期微跌32點 比特幣挫至2.8萬美元

●美匯指數報101.67；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報6.7573；美元兌日圓報127.16；歐元企1.0731，英鎊處1.2615。金價報1,857美元。布油報117.68美元，紐油報114.25美元。比特幣企2.8萬美元水平。道指期貨跌32點。

●市後關注點

20:30 美國4月商品貿易逆差

20:30 美國4月個人消費開支(PCE)物價指數

-港交所擬第4季開始FINI用戶登記及註冊，明年6月啟用。

-瑞信料綠城管理續受惠地產商供給側改革。

●中國經濟：

-首4個月規模以上工業企業利潤按年增3.5%。

-中銀保監：促保險業依法合規與數據服務商等合作。

●日本連續31年成為全球最大債權國。

●斯里蘭卡：中國將提供數億美元貸款。

●百物騰貴！炸魚薯條賣過百元，英國1/3店舖瀕破產。

●天價搶購遊戲主機成歷史，微軟將推廉價雲端版Xbox。

●日本首4月晶片設備銷售額升37%創新高。

●殼牌脫手俄國油氣資產，傳正與印度企業洽商。

●需求放緩！傳三星將今年智能手機產量預測降10%。

●傷心出行！美國4月機票漲價18%，創史上最大升幅。

●岸田文雄：促進入境旅遊有助穩定圓匯走勢。