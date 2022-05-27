澳門續傾博彩法　衞星場前途最惹關注

澳門立法會第二常設委員會繼續進行最後審議修改《博彩法》法案，經濟財政司司長李偉農列席。委員會主席陳澤武會後稱，法案會再作技術性修改，冀6月10日提交意見書。

他透露會上有較多委員關注法案裏的管理公司合同和管理費，若衞星場管理公司同時為物業業主可否收租。陳氏引述官員稱，過渡期後的衞星場，是業主、管理公司及中介3個角色可同時兼任，重申管理合同須清晰表明不能分盈利，但管理費可每年調整。被問到租金可否與賭收掛鈎，他稱無規定，「現時商業行為點收租就點收」，按租務法處理。

委員亦關注承批公司的義務中有關每年繳納2至3%的撥款。經聽取意見後，行政長官可全部或部分豁免承批公司向社會保障等領域繳納2至3%的撥款，不會因拓展外國客源市場得不到實際的收入，重申賭收一定要大於現在的豁免稅項才考慮。

至於市場最關注的賭牌重新競投時間表，陳澤武稱政府無說明，但理論上要在明年一月一日讓博企上場，因此今年下半年應開展公開競投。

事實上，隨着原賭牌即將在6月26日到期，雖然6間博企已續約至年底，但不少衞星場為免夜長夢多，傾向先止蝕離場，致使近期不時傳出有酒店連帶衞星場一同出售。當地媒體最新引述消息稱，利澳酒店叫價20億澳門元商討賣盤，惟官方稱不清楚有關消息。

博彩業前景未明朗影響澳門就業和經濟。官方最新公布今年2至4月總體失業率為3.5%，本地居民失業率為4.5%，與1至3月持平；就業不足率升0.2個百分點至3%；失業人數1.33萬。在尋找新工作的失業人口中，以之前從事博彩及博彩中介業和建築業佔多。今年首季澳門生產總值(GDP)收縮8.9%，其中博彩服務出口大跌25.1%，私人投資娛樂場驟減使建築投資跌19.4%。