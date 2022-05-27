【萬物齊漲】車主苦捱貴油　泰國米又加價

環球疫情緩和，加上各地陸續開放邊境，駕駛需求增加使油價居高不下，紐約期油處每桶114美元，布蘭特期油高見117美元，雙雙靠穩。美國汽油平均價在周四創下每加侖4.6美元新高，昨仍處4.599美元；英國加油站平均汽油價亦破頂，每加侖達7.99美元；香港每加侖更高見11.08美元(約86港元、或每升22.99港元)，貴絕全球！每加侖汽油約能跑30至50公里，而屯門公路全長約19.3公里，車主之苦可想而知。

駕駛人士即使想轉用電動車也有煩惱。國際能源機構本周警告，在俄烏衝突持續和供應鏈斷裂下，電動車電池成本將飆升，加上各類金屬價格攀高，今年電池價可能上漲15%。雖然年內電動車銷量保持強勁，第一季全球售出200萬輛，但接下來需要進一步努力使電池製造和關鍵礦產供應多樣化，以降低未來出現瓶頸和價格上漲的風險，尤其去年逾半電動車在中國組裝，俄羅斯則是世界最大鎳生產商。數據顯示，今年5月鋰價是2021年初的七倍，鈷和鎳價也上漲。

此外，日本最大鋼鐵製造商「日本製鐵」最新警告，由於鐵礦石和焦煤等原材料成本大漲，該公司須迅速且公平地轉嫁成本，否則利潤會被侵蝕。該公司的大客包括豐田、三菱、Sony、日立。換言之，日本的汽車及家電將要加價。

【米價攀11年新高 手機要減產】

伴隨萬物齊漲的還有更貼身的糧食！印度繼已限制小麥和糖出口後，再傳出可能限制大米，雖然這個全球第二大產米國官方否認，但由於鄰國越南和泰國確認加價，讓國際米價升上每英擔17美元以上，為2011年來最高，今年內已累漲三成。

中國作為人口大國，為應對風險只有加速進口，據報4月稻米進口量按年暴增28.7%，玉米也升19.4%，大豆增8.5%，總計今年首4個月花在購糧已達1,642億元人民幣，按年增21.5%。

各地也受糧價暴升之痛。外媒報道，英國約三分一「炸魚薯條」店正面臨破產，主要是用料價升得太快，例如最受歡迎的鱈魚漲價75%、葵花籽油加六成、麵粉也升40%。就連長年陷通縮的日本麒麟啤酒、朝日飲料、三得利食品、日本可口可樂等皆要調整價格，最多加約17%。

鑑於民眾需要優先滿足基本生計，拖慢了更換手機的步伐。最新有指三星考慮將今年智能手機產量目標下調10%，由3.1億部削至2.8億部，原因包括全球高通脹拖累需求放緩，以及俄烏戰爭不確定性持續。其競爭對手蘋果公司(Apple Inc.)早前亦下調入門手機產量。南韓政府坦言擔心滯脹，因當地全年通脹料處於4.5%的創14年新高，而經濟增長恐放緩至2.7%。